【假日好去處】賞楓好時機到 大棠紅葉指數由「黃轉紅」 一片看盡滿山紅葉（有片睇）

每年的秋冬季節，港人最愛到日本或韓國欣賞紅葉，不過今年疫情下，大家都未能出國旅行。但其實在香港也可以欣賞到紅葉景色，香港最「紅」的賞紅葉勝地，除了青衣公園、城門水塘等，元朗大棠必位列首位，皆因大棠坐擁全港最多最密集的楓香樹，每年的11至1月期間，楓香樹的樹葉由黃色轉為紅色，當大部份葉也轉紅時，整個山林火紅一遍，十分壯觀。



漁護署每年都會公布大棠楓香林紅葉指數，分為A至D四級，D代表仍為綠色，C代表轉黃，B則代表開始紅，A則代表極紅。指數會逢星期五更新一次，據漁護署12月24日更新的資料，現時紅葉指數為「B」級水平，紅葉顏色是由黃變紅，相信未來一、兩個星期，也是賞紅葉的好時機。



大棠之所以吸引眾多港人「朝聖」，是由於大部份路段平坦，方便各年紀人士前往，因此每逢假期都是人山人海。若想避開人群，可於平日前往欣賞紅葉。業餘攝影師Pat Mutto為捕捉大棠紅葉的靚景，不惜於早上七時已前往大棠進行拍攝。他利用航拍及手機方式，花了一個多小時，從多角度拍攝紅葉的最佳狀態，再剪輯出唯美的片段，未有時間前往的朋友，可以安坐家中欣賞影片，細看大棠紅葉美景。

為方便市民前往觀賞，九巴將於聖誕節期間開辦特別路線 68R [元朗形點 ⇌ 大棠]，並有十一條路線增設轉乘優惠，詳情如下：



九巴同時推出「轉乘優惠」，乘客只要以同一張八達通卡乘搭 68R 和以下十一條 指定路線來往指定地區，第二程車費即減1元。





如乘客有意遊覽楓香林的紅葉和千島湖，可於形點乘搭 68R 線於大棠落車，然 後步行前往楓香林和千島湖，離開時於星堤車站乘搭 252，在屯門公路轉車站 乘搭其他路線前往港九各區。

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記者：陳詠妍