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特朗普否決《國防授權法案》 形容是「送給中國和俄羅斯的禮物」

環球政經 20:24 2020/12/24

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美國總統特朗普行使總統否決權，否決涉及約7,400億美元（約5.77萬億港元）的《國防授權法案》（NDAA）。

【美國經濟】特朗普稱9000億美元抒困法案為恥辱 敦促國會盡快進行修改下一頁

特朗普發聲明，形容法案如同一份「送給中國和俄羅斯的禮物」，批評當中缺乏重要的保障國家安全措施，加上與特朗普政府一直提倡的「美國人優先」相違背，故此反對法案。

Twitter 計劃將白宮帳戶「歸零」 拜登將由0追隨者開始 ？下一頁

他又抨擊法案中限制總統撤減海外國家如阿富汗、德國和南韓駐軍的權力，以及將美利堅聯盟國將軍的名字從軍事設施移除，形容是不尊重美國軍隊及軍事歷史規定的行為。

特朗普又認為，法案沒有廢除《通訊規範法》第230條，即容許外國在網絡傳播虛假訊息，形同對科網公司提供保護傘。有分析指特朗普希望透過要脅國會刪除此法，阻止科網公司打壓保守派聲音。

根據美國憲法，總統可以動用否決權，要求國會重新審視法案內容。但若果法案再在參眾兩院獲得超過三分之二議員投票支持，法案即可以繞過總統成為法律。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）批評特朗普的決定鹵莽，形容他正在危害美國安全，漠視民主共和兩黨議員一致的看法。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）則表明，不會挑戰總統的否決權。

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撰文 : 李勝男

特朗普 美國 國防 麥康奈爾 佩洛西

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