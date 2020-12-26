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【機迷熱話】Switch遊戲竟能以MacBook Pro遊玩？成功啟動遊戲《超級瑪利歐：奧德賽》

科技 10:00 2020/12/26

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均採用ARM架構 M1版MacBook Pro可玩Switch遊戲？(圖片來源: Twitter)

蘋果「Apple Silicon」M1處理器威力強大，採用它的Mac裝置推出後頗受用家社群歡迎。近日有開發者嘗試，運用開源模擬器Yozu，成功在M1的MacBook Pro啟動任天堂Swtich的遊戲《超級瑪利歐：奧德賽》。

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一位名為Sera Tonin Brocious （Twitter @daeken）的開發者，在個人Twitter分享以M1 Mac運行《超級瑪利歐：奧德賽》遊戲的啟動畫面。影片片長42秒，顯示成功啟動遊戲，進入Joy-Con控制的說明頁面，並可到達遊戲主選單，選擇「開始遊戲」，惟其後載入時間就很長。

根據這位開發者其後的推文，模擬器似乎能運行遊戲，但效能有所受限，而且他亦沒有具體說明模擬器的方法，但這反映日後在技術上完美模擬運作的可行性。因為 M1晶片與Switch均是ARM架構，要在M1裝置上模擬運作Switch遊戲，比在X86架構上相對容易。

惟要留意的是，任天堂官方從來都不允許以模擬器遊玩遊戲，透過正版裝置與遊戲才是獲取遊戲體驗的最佳方式。

責任編輯: 周俊霖

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