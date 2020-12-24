【金價走勢】金價明年底最牛看2300美元 專家料美元積弱加速黃金升勢

▲ 市傳英國最快於今晚跟歐盟達成脫歐方案，短炒客已偷步搶買英鎊。

英國脫歐死局漸露曙光，市傳最快今晚（12月24日）有重大突破，跟歐盟達成軟脫歐協議，令硬脫歐風險驟減；正因年關前除了疫變等「灰犀牛」事件，市場的宏觀風險驟降，國際金價在1,900美元大關得而復失；不過，4大名家仍看好黃金的後市，最牛更料明年底可挑戰2,300美元的史上新高，較現貨金約1,874元，呈約23%的潛在升幅。

名家均看好明年金價走勢，各行目標價可按下圖了解

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花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，近期現貨金價只反彈至1,830至1,850美元範圍，但市場看淡美元的前景，以及實質利率低迷，是過往支持金價高企的利好因素，預期2021年金價有機會重上2,000美元或以上，及至2022年才出現調整。短期來說，對金價3個月預測為1,850美元，至於6至12個月則為2,100美元。

恒生銀行 （00011） 首席市場策略員溫灼培對金價維持大好友看法，皆因中長期看淡美元，適逢英國的變種新冠病毒來勢洶洶，聯儲局須維持低息，遂看好金價。他相信金價來年的波幅甚大，低位約為1,760到2,000美元，明年底可反覆重上2,300美元，較現貨金約1,874元，大概呈23%的潛在漲幅，故建議現水平已具值博。

恒生：儲局需保持低息 黃金現價值博

韓國資本的樂天證券香港（Rakuten Securities HK）香港銷售總監陳欣亦不約而同預計，來年金價可重上兩千美元大關；而上落區間為1,760美元至2,000美元，明年底更可挑戰2,100美元，主因是美元轉弱，以及全球礙於疫情變種，而鬥天量放水，變相導致銀紙不值錢，在水浸及資產荒下，揸金視為軟貨幣，可對冲貨幣貶值。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，卻對金價預測較保守，料明年的牛年，金價處於慢牛形態，畢竟宏觀風險事件驟降溫，加上拜登上場後，中美緊張關係暫趨緩和。除非地緣政治急升；否則金價或難衝越2,100美元新關。

3大因素力撐 金價高企難下

分析又指，3大因素可支持金價高企難下，包括︰

（1）奇貨可居︰業界指，現時約有三分一黃金落在投資者手上，例如ETF等；另外三分一在央行手中，作儲備貨幣，鮮會減持；餘下比重則為手飾嫁妝用，開採成本大致約為每盎司800至1,300美元，平均成本價約為1,000美元左右，正因採金成本高，遂料金價的底位約在1,700美元有重大支持。

（2）外圍暗湧多︰美股今晚半日市，但聖誕前特朗普仍不肯簽紓困法案，市場氣氛雖仍向好；惟緊盯來年1月5日參議院補選，民主黨能否奪得大權，從而控制參眾兩院。

（3）美元貶值︰早前貴金屬經歷過份抛售，大宗商品漸尋底，而金價亦開始大舉反撲，市場主要憧憬全球經濟於疫苗廣泛使用，疫後漸復甦；況且，美元自高位累貶逾一成，且因零息環璄料持續兩年，間接令揸金的機會成本不大。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪