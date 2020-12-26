【阿里巴巴壟斷】瑞士寶盛私銀鄧啟志：中國科技發展仍要靠科網巨頭　料僅施以小懲大誡

▲ 瑞士寶盛私銀香港區研究部主管鄧啟志指，反壟斷的政策風險並非新鮮事，但對科網股的監管風險有多大，則視乎監管機構的執行力度有多強。

阿里巴巴 （09988） 因涉及「二選一」等壟斷行為遭調查，股價應聲下挫逾8%。瑞士寶盛私銀香港區研究部主管鄧啟志接受專訪時表示，現時科網等新經濟股受到反壟斷政策風險、板塊輪動及年結獲利套現三大負面因素拖累，變相投資者可靜候更佳的位置入市。

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他稱，反壟斷的政策風險並非新鮮事，但對科網股的監管風險有多大，則視乎監管機構的執行力度有多強，及中美的科技競爭有多激烈，現時科網巨頭的估值均偏高，借勢調整的可能性偏高，但基於中央仍要倚賴巨頭推動科技創新，故中央不會打死這些巨頭。「現時中美在科技上存在競爭，中國科技發展仍要靠科網巨頭，相信只會施以小懲大誡，拆骨的可能性較低。」

鄧啟志認為，今年大市已部分反映盈利改善因素，如內銀股盈利未見強勁反彈，但市帳率已回升至約0.8至0.9倍，率先反映基本面反彈，但「只要中央維持中性貨幣政策，不再大幅收緊，明年大市估值大幅向下的機會不大。」

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美國白宮明年將換屆，市場均憧憬拜登上場後，中美關係會稍為降溫。鄧啟志指，拜登的政策可預測性較高，即使中美緊張關係持續，市場也不會如特朗普時期般恐慌。

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編輯：陳韻妍