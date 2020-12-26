  • 19°C
香港時間 : 20201226日 (六) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴壟斷】瑞士寶盛私銀鄧啟志：中國科技發展仍要靠科網巨頭　料僅施以小懲大誡

股市 10:00 2020/12/26

分享：

瑞士寶盛私銀香港區研究部主管鄧啟志指，反壟斷的政策風險並非新鮮事，但對科網股的監管風險有多大，則視乎監管機構的執行力度有多強。

阿里巴巴 （09988） 因涉及「二選一」等壟斷行為遭調查，股價應聲下挫逾8%。瑞士寶盛私銀香港區研究部主管鄧啟志接受專訪時表示，現時科網等新經濟股受到反壟斷政策風險、板塊輪動及年結獲利套現三大負面因素拖累，變相投資者可靜候更佳的位置入市。

阿里巴巴市值從高峰失近2萬億，馬雲過去兩個月發生甚麼事？【下一頁】

他稱，反壟斷的政策風險並非新鮮事，但對科網股的監管風險有多大，則視乎監管機構的執行力度有多強，及中美的科技競爭有多激烈，現時科網巨頭的估值均偏高，借勢調整的可能性偏高，但基於中央仍要倚賴巨頭推動科技創新，故中央不會打死這些巨頭。「現時中美在科技上存在競爭，中國科技發展仍要靠科網巨頭，相信只會施以小懲大誡，拆骨的可能性較低。」

鄧啟志認為，今年大市已部分反映盈利改善因素，如內銀股盈利未見強勁反彈，但市帳率已回升至約0.8至0.9倍，率先反映基本面反彈，但「只要中央維持中性貨幣政策，不再大幅收緊，明年大市估值大幅向下的機會不大。」

阿里巴巴股價何時見底？可看幾個指標【下一頁】

美國白宮明年將換屆，市場均憧憬拜登上場後，中美關係會稍為降溫。鄧啟志指，拜登的政策可預測性較高，即使中美緊張關係持續，市場也不會如特朗普時期般恐慌。

更多【新經濟股】文章    

相關文章：【阿里巴巴壟斷】人民日報評論查阿里巴巴　「不以規矩，不成方圓」（附全文）

相關文章：【阿里巴巴壟斷】螞蟻集團獨董胡祖六︰若反壟斷法針對民營科企　將會是悲劇

 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：陳韻妍

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 中美關係 反壟斷 新經濟股 香港 阿里巴巴

下一篇文章

阿里系商家元旦後補交電商稅　阿里巴巴：謠言，已投訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】香港BNO移民計劃更新　「太空人計劃」落空
【BNO移民】香港BNO移民計劃更新　「太空人計劃」落空
【聖誕優惠】AEON周五起一連四日舉行「超級勁減」 部份貨品低至兩折
【聖誕優惠】AEON周五起一連四日舉行「超級勁減」 部份貨品低至兩折
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位跌逾2成兼失250天綫　股價何時見底？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位跌逾2成兼失250天綫　股價何時見底？
【新股IPO】年底新股趕尾班車　一文睇有邊幾隻
【新股IPO】年底新股趕尾班車　一文睇有邊幾隻
【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點
【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點
【新股IPO】新紐科技9600今截招股　上限定價4.36元、凍資近400億
【新股IPO】新紐科技9600今截招股　上限定價4.36元、凍資近400億