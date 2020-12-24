【聖誕優惠】AEON周五起一連四日舉行「超級勁減」 部份貨品低至兩折

▲ AEON於12月25日至28日一連四日舉行「超級勁減」優惠日

永旺 （00984） 旗下的AEON於12月25日至28日一連四日舉行「超級勁減」優惠日，服裝飾品、家品、LIVING PLAZA、電器都有照價再折，全場貨品低至8折，部分精選貨品更低至2折。AEON分店將會延長營業時間至晚上11時，惟九龍城店則營業至晚上10時半。

其他優惠包括升級會員享3倍積分、指定AEON信用卡最高可享150簽元帳回贈。另外，AEON亦推出3款限定「新年福袋」，價格為69元。

一覧AEON「超級勁減」部份優惠

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期內，嬰兒及孕婦用品/服裝、童裝、男女服裝、內衣、飾物、手袋、鞋、旅行用品照價8折 （換購貨品、嬰兒部部份貨品、部分寄售及指定商品除外）。家品、傢俬、床品、運動、玩具、精品、文具、HÓME CÓORDY、Living PLAZA 9 折 （遊戲機、遊戲軟件及配件、換購商品、印花價商品、訂造傢俬、SANRIO GIFT GATE 專櫃、指定專櫃及部分指定商品除外。） 電器95 折（手提電話、Panasonic 廚櫃專櫃、「家居連環折上折」廣告商品及部分指定商品除外）

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編輯：袁諾曦