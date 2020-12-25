【2021香港樓市】大華繼顯陳俊宏：疫苗出現助港經濟復甦　料明年樓價彈3%至5%

▲ 大華繼顯分析員陳俊宏認為，明年上半年本港樓價反彈3%至5%，下半年則呈反覆波動之勢，全年料升約3%至5%。

疫情下本港樓市今年表現相對堅挺，大華繼顯分析員陳俊宏接受本報專訪時認為，受第四波疫情打擊，年底前樓市料受壓，但疫苗出現將助香港經濟逐步復甦，樓市前景更清晰，料明年樓價彈3%至5%，看好發展商股，首選新世界發展 （00017） 。

樓價會否創新高 繫於經濟復甦速度及通關時間

陳俊宏表示，疫苗出現後，港人可重拾正常生活，關口亦有望重開，經濟回暖下，香港樓市前景變得更加清晰，加上環球息率仍然低企，按揭息率低於2厘，增加投資住宅的吸引力，預期明年上半年本港樓價反彈3%至5%，下半年則呈反覆波動之勢，全年料升約3%至5%。

現時本港樓價從高位回落約8%，陳俊宏稱，未來會否再創新高，要視乎經濟復甦速度及通關時間，參照上一波疫情，疫情從高峰回落至單位數確診須時約1至1.5個月，基於政府指第四波疫情較上一波更複雜，預期疫情要到農曆新年前後才會消退。

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明年農曆年後 市場對樓價看法會更樂觀

陳俊宏稱，第四波疫情下，政府再次採取嚴格防疫措施，限制社交距離，預期年底前樓價會有下行壓力，但防疫措施只是短期安排，預期明年農曆年後，市場對樓價看法會更樂觀，樓價亦會逐步上揚。

發展商股中，他首選新世界，因新世界未來仍有很多項目陸續推出，集團亦成功拓展大灣區，大圍站新盤柏傲莊銷情亦相當理想，長沙灣荔枝角道又有甲級寫字樓推售，相信新世界未來可維持現行派息政策。大華繼顯予新世界「買入」評級，目標價47元。

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記者：陳韻妍