【限聚令收緊】民政事務局向藝術文化界　派發每團8萬元資助

有文藝界、體育界及其他行業的自僱人士批評第四輪防疫抗疫基金未能完全支援業界，促政府成立失業援助金。民政事務局宣布將向藝團、康文署轄下的場地夥伴等發放每團8萬元的額外資助。

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民政事務局今日宣布，將向44個受香港藝術發展局資助的藝團、14個康文署轄下的場地夥伴及41個藝能發展資助計劃的受助團體，發放每團8萬元的額外資助。



民政事務局局長徐英偉指，因應防疫抗疫的要求，康文署的表演場地自12月2日起需全面關閉；明白這措施嚴重影響了藝團的節目安排和運作。



當局決定在「防疫抗疫基金」的撥款之外，運用民政事務局的有限資源，向約100個受藝發局資助的藝團、康文署轄下的場地夥伴及藝能發展資助計劃的受助團體，發放每團8萬元的額外資助。

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在第四輪防疫抗疫基金當中，政府將向各曾向藝發局及香港八和會館申請並獲得資助的合資格個人藝術從業員及自由職業者，提供一次過7,500元的資助，預計共有約5 000名個人藝術從業員及自由工作者能受惠。



民政局預計上述資助可於明年1月起開始派發。不過，石硤尾藝術村聯會成員黃麗明曾指，業界人士的收入來源多為開班授課或到學校教學等。她指，雖然是賽馬會創意藝術中心租戶，獲政府免租及減收租金，但疫情間他們暫停授課，收入由年初起已大跌逾80%。她又指有業界人士租用工廈難享有租金優惠，令生計大受影響。

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責任編輯：葉泳珊