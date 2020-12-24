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電訊盈科出售馬來西亞物業予富衞集團　套現1.34億元

股市 19:45 2020/12/24

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電訊盈科出售一項馬來西亞物業。

電訊盈科 （00008） 公布，旗下子公司PCCW Solutions Data Centers Malaysia將向富衛集團（FWD）出售一項位於馬來西亞的物業，作價為7000萬馬來西亞令吉，相當於約1.34億港元，所得款項將用作電盈集團的一般運營支出和流動資金。

出售物業項目面積約為0.7425公頃的全部永久業權土地，連同於其上修建的一幢包含四層數據中心及四層辦公室和一夾層辦公室的建築物以及警衛室。交易完成後，物業會重新租賃給PCCW Solutions Data Centers Malaysia，用作數據中心及辦公室。

集團公告稱，PCCW Solutions Data Centers Malaysia的主要業務為營運數據中心，符合電訊盈科集團擴展其於香港和中國以外的數據中心業務的策略，且為該策略的一部分。而持有上述物業並非核心業務，通過物業出售交易將物業出售予富衛集團，集團將能夠專注於發展和擴展其在馬來西亞和東南亞的數據中心營運和能力。

相關文章︰【電盈重組】電盈傳分拆VIU 美國上市　集資2億美元

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編輯︰侯景成

香港股票 電訊盈科（00008） 馬來西亞令吉 馬來西亞 香港 中國 南亞 東南亞 富衛保險

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