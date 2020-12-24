【英國疫情】英格蘭感染人數急增 倫敦超過2%人確診

▲ 英格蘭的新冠肺炎感染人數急增，倫敦更有超過2%的人口確診新冠肺炎。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，更出現變種病毒。英國國家統計署（ONS）指出，英格蘭的新冠肺炎感染人數急增。倫敦更有超過2%的人口確診新冠肺炎，新冠肺炎確診率為全國最高。

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英國ONS公布截至上周五（18日）一周内的數據，顯示英格蘭上周接近有65萬人感染新冠肺炎，較前一周的57萬人上升約14%。按65萬人確診的數字計算，英格蘭平均每85人就有1人感染新冠肺炎。如將醫院及療養院的患者納入計算，感染人數會進一步增加。

英格蘭多個地區的確診率持續上升，其中倫敦更成為全國確診率最高的地區，有超過2%的人口檢測結果呈陽性。

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ONS指出倫敦東部、英格蘭東部及東南部的確診率急升，估計上述地區約三分之二人口都已確診。英國政府警告，變種病毒正以危險的速度於這些地區傳播。

英國目前出現最少兩種變種病毒。外界估計第一種變種病毒可能是於肯特郡變種，並導致英格蘭東部和南部的確診數字，於最近數周急增。第二種變種病毒相信與南非發現的變種新冠病毒有關，英國有2名曾到南非的患者感染這種病毒，英國政府隨即對南非實施旅遊限制。

責任編輯：鄭錦玲