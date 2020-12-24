【聖誕節2020】串流直播音樂會　本地、韓國流行音樂好推介

▲ 不少2020年的聖誕節活動轉到線上、串流平台進行，本網精選了不同聖誕節電影、遊戲推介，現在再有以下的串流音樂直播好推介！

2020年的聖誕節在疫情新常態下，民眾的旅遊出走大計被逼取消，即使在地慶祝亦無奈因2人限聚令，難以多人聚會狂歡感受溫馨的氛圍。有不少聖誕活動轉到線上、串流平台進行，本網精選了【不同聖誕節電影、遊戲推介】，現在再有以下的串流音樂直播好推介！

音樂會方面，其中有本地歌手莫文蔚於Boxing Day（26日）開直播音樂會，晚上8時於IG帳號 @mokabyebaby 便可觀看。【連結按此】

還有本地酒吧Lost Stars Livehouse Bar & Eatery與聯乘餐廳「牧羊少年咖啡館」及「minus workshop」合辦舉行為期10天的馬拉松式串流直播音樂會《DEAR SOMEONE, DEAR US : concert for the dearest》，至12月31日結束。當中有不同本地音樂人如包仲欣、吳林峰、木子等，費用全免。【連結按此】

近日ViuTV的熱話偶像選拔節目《全民造星III》總決賽，亦會在Boxing Day的晚上8時半進行現場直播。

若喜愛韓國流行音樂（K-pop）、獨立音樂等的話，亦可以留意當地單位推出的一些線上直播企劃，如SENGGI STUDIO (생기 스튜디오)在YouTube上舉辦的《Show Must Go On》節目。

責任編輯：張寶燕