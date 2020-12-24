  • 20°C
香港時間 : 20201224日 (四) 21:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2020】串流直播音樂會　本地、韓國流行音樂好推介

科技 20:28 2020/12/24

分享：

不少2020年的聖誕節活動轉到線上、串流平台進行，本網精選了不同聖誕節電影、遊戲推介，現在再有以下的串流音樂直播好推介！

2020年的聖誕節在疫情新常態下，民眾的旅遊出走大計被逼取消，即使在地慶祝亦無奈因2人限聚令，難以多人聚會狂歡感受溫馨的氛圍。有不少聖誕活動轉到線上、串流平台進行，本網精選了【不同聖誕節電影、遊戲推介】，現在再有以下的串流音樂直播好推介！

音樂會方面，其中有本地歌手莫文蔚於Boxing Day（26日）開直播音樂會，晚上8時於IG帳號 @mokabyebaby 便可觀看。【連結按此】

還有本地酒吧Lost Stars Livehouse Bar & Eatery與聯乘餐廳「牧羊少年咖啡館」及「minus workshop」合辦舉行為期10天的馬拉松式串流直播音樂會《DEAR SOMEONE, DEAR US : concert for the dearest》，至12月31日結束。當中有不同本地音樂人如包仲欣、吳林峰、木子等，費用全免。【連結按此】

近日ViuTV的熱話偶像選拔節目《全民造星III》總決賽，亦會在Boxing Day的晚上8時半進行現場直播。

若喜愛韓國流行音樂（K-pop）、獨立音樂等的話，亦可以留意當地單位推出的一些線上直播企劃，如SENGGI STUDIO (생기 스튜디오)在YouTube上舉辦的《Show Must Go On》節目。

責任編輯：張寶燕

相關文章

【聖誕甜品】鮮芋仙聖誕節推11款新品　香港限定黑糖薑母、薑湯豆花系列
今日
【聖誕甜品】鮮芋仙聖誕節推11款新品　香港限定黑糖薑母、薑湯豆花系列
Telegram擬明年推收費廣告服務　今推更新增語音聊天功能
今日
Telegram擬明年推收費廣告服務　今推更新增語音聊天功能
外媒曝三星Galaxy S21定價　料最平8千元入手
今日
外媒曝三星Galaxy S21定價　料最平8千元入手
【環保衛星】日本木製人造衛星　擬2023年發射
今日
【環保衛星】日本木製人造衛星　擬2023年發射
疫情 電影 音樂會 歌手 莫文蔚 限聚令 聖誕節 馬拉松 咖啡 南韓

下一篇文章

【環保衛星】日本木製人造衛星　擬2023年發射
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【年度最佳手機】外媒評選Top 5 Android機　Google霸佔兩席、Sony 久違上榜！
【年度最佳手機】外媒評選Top 5 Android機　Google霸佔兩席、Sony 久違上榜！
【每日焦點】2020年度最佳手機名單出爐　小米11下周一登場
【每日焦點】2020年度最佳手機名單出爐　小米11下周一登場
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒
【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒
【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機
【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機