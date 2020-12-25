【股樓投資】樓價仍無法恢復高峰水平

疫苗終於出現了，疫苗的出現使人憧憬香港與內地邊境開通，不再需要14日隔離自由往返。這不但會推高香港商舖的租金，也會推高住宅的價格。

香港住宅價格的最高位是去年6月中旬，即7月5日中原城市領先指數所反映的情況（中原城市領先指數與真正的前綫成交有大約3個星期的差距，理由是中原前綫代理將臨時成交合約收起，不願過早呈交）。之後，香港社會動盪，反修例運動導致內地旅客大減，內地居民來香港買樓的人也大減，於是樓價一路下跌。

至今年年初，新冠肺炎爆發，香港邊境封關，樓價就跌至最低點。以中原城市領先指數來衡量，住宅樓價下跌10%。當然，商舖受到的打擊更大，不過香港不少商舖的業主是大地產商，不會因疫情而減價出售持有多年的大商場。不過，股票市場會對這些大地產商手上的物業重新估值，降低估值，導致地產股股價也與中原城市領先指數同步跌至低價。

目前，中原城市領先指數與去年12月27日比較，幾乎一模一樣。這代表住宅樓價已經收復新冠肺炎對樓價所帶來的打擊。前文所述，中原城市領先指數與中原前綫代理的實際簽署臨時合約有約3個星期的差距。因此，仍未反映香港特區政府近日宣布的疫苗供應的訊息，只反映了美國輝瑞藥廠宣布成功製成疫苗之事。



中原城市領先指數成功收復今年疫情的失地，但是仍未能收復去年社會動亂前的高位。目前的中原指數與去年高位比較，仍有7%的差距，可見去年發生的社會動亂所產生的影響仍未能平復。今年疫情所帶來的額外打擊，實際上只是使中原指數跌多3%罷了，真正的打擊從去年社會運動開始已經出現了。

社會運動打擊了內地有錢人來香港買樓的興趣。人人都知道，內地居民來香港買樓，得支付額的30%「辣招稅」。因此，不是一般的內地中產階層會對香港的物業發生興趣，願意多付30%稅款的人必然是有錢人，身家雄厚，來香港買個豪宅，多付1,000萬元至過億元的稅款不是問題。是的，過去幾年「辣招稅」每年也為香港特區政府帶來不少的稅收，內地人口有14億，富起來的人不計其數。這些人有100個理由寧可付辣招稅也要在香港置業。去年的社會運動打擊了他們來港買樓的興趣與信心，因為他們的確因為社會運動而擔心香港的前途。

「國安法」推出後，香港社會恢復平靜。但是疫情使到這批想來香港買樓的人無法到來。有錢人生意忙碌，難以接受香港與內地兩邊各14天的隔離，少了這批內地買家，香港樓價就無法恢復去年的高峰水平。

原文刊登於687期置業安居。



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