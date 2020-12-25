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【科技龍頭】美團開發遊戲以失敗告終？

名人薈萃 12:48 2020/12/25

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2011年，美團（03690）剛做團購，至今即將有10年的時間。在疫情期間，眾多行業岌岌可危的時候，美團的外賣業務在此期間發揮關鍵作用，而令股價一度在疫情經濟下有大升幅。
但面對5G科技時代的競爭，美團仍存在不少內憂外患。　　

內憂在於，美團主營餐飲外賣業務逐漸見頂，新業務貢獻收入佔比在不斷擴大。美團需要不斷嘗試新業務，尋找新的贏利點，遊戲是互聯網產品變現的重要手段之一，美團沒有理由不做。

外患在於，美團新業務使其樹敵眾多，面臨多綫作戰的困境。酒店業務對攜程，外賣業務對餓了麼，收購錢袋寶獲得支付牌照動了微信支付寶的奶酪，上綫美團打車去搶滴滴飯碗，還有生鮮業務共享單車，美團把中國互聯網主要的大小巨頭都放到了對立面。

可惜，以《袋鼠快跑》為例，美團遊戲犯了一款遊戲能犯的所有錯誤，隨意修改規則，獎勵機制模糊，遊戲內活動草率。今年7月，這款遊戲遭玩家抵制，無奈直接停止運營。美團甚至把小遊戲入口也從首頁隱藏了，就這還要被玩家在知乎、貼吧等平台來回鞭屍。

美團遊戲遭遇了徹頭徹尾的失敗：沒有代表作品，賠了很多錢，玩家集體抵制，甚至還影響到App日活。美團什麼都沒賺到，還引起了競爭對手的注意，美團遊戲是否以失敗告終了呢？

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撰文 : 方夢帆

美團點評 美團外賣 美團－W（03690） 遊戲

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