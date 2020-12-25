【5G手機】小米 10T、10T Pro年尾出場！

2020年尾，重磅壓軸小米（01810）10T Pro與小米10T正式在台灣推出，小米10T搭載影像表現優異的6,400萬像素AI三鏡頭，6,400萬像素主鏡頭搭載Sony IMX682感光元件，具備1/1.7吋大型感光元件，支援1.6μm四合一大像素功能，在暗光環境中也可以拍出畫面細節

而小米10T Pro也一樣，提供1,300超廣角鏡頭和500萬像素2公分微距鏡頭，讓使用者捕捉每個重要時刻。另外，配備2,000萬像素的AI前置鏡頭，讓用戶無論自拍或進行視訊通話，皆可展現最佳狀態。

眾所周知，小米一向以質素優，價錢平民奪得民心，今次的新產品是否又是一個令人歡心的價錢呢？

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