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【疫苗消息】流感疫苗有風險，打定唔打？

名人薈萃 14:53 2020/12/25

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新冠肺炎的疫苗已經在積極研發中，不時傳出好消息，但在新冠疫苗推出前，有不少港人每年都會接種流感疫苗，事關全球每年患流感引致併發症死亡的人數比新冠肺炎的死亡人數更甚。當大家以為接種流感疫苗就可以起預防作用之際，其實當中隱藏不少風險，你有了解過才接種嗎？

風險一：疫苗的品質是否有保證？疫苗的儲存溫度是攝氏2至8度，如果疫苗在這個溫度外存放太長時間，有機會導致失效甚或變質。

不過，香港衛生署對入口疫苗品質一向都有嚴謹的要求和監察，會以維持「冷凍鍊」去處理疫苗，這一點則毋須過度憂慮。

風險二：接種後的副作用

接種流感疫苗後，或會出現發燒和紅疹等輕微症狀，亦有少數人會出現嚴重的藥物過敏，甚或患上可致癱瘓的吉巴氏綜合症(Guillain-Barrésyndrome)。

一般在接種疫苗前，醫護人員都會詢問被接種者有沒有例如蛋白質過敏等問題，以減低相關併發症的風險。

風險三：不接種疫苗同樣有風險

根據世界衛生組織資料顯示，接種疫苗後產生嚴重和需要住院的併發症的發生機率，大概是十至百萬分之一，但根據美國疾控中心有2018至2019年度資料顯示，因感染流感而死亡的發生機率，視乎年紀，在每10萬人中有由0.4至48.7個案不等。

大家可以根基自己的年齡以及需要來衡量是否接種流感疫苗！

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撰文 : 方夢帆

副作用 蛋白質 香港 疫苗 新冠肺炎疫情

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