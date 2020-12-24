內地加大對手機應用監管 傳蘋果將下架違規應用

近日，國家網信辦亦將105款涉及色情血腥等違規訊息的應用程式強制下架。外媒報導指，因內地收緊對手機應用程式的內容管控，故蘋果於本月警告開發商，有可能將部分付費遊戲應用程式下架。

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自4年前起，內地政府規定遊戲發布前需先獲得許可，但開發商卻可於蘋果App Store內繞開此規定。有指蘋果亦開始受內地監管部門施壓，所以於本月宣佈，所有付費遊戲及內建購買功能的遊戲，必須在12月31日前提交政府許可證明，否則可能會被下架。

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與西方開發商合作的ChinaInApp首席執行官Rich Bishop指，僅有小部分遊戲能夠獲得許可證，加上中美緊張關係，使獲得許可證變得更加困難。Sensor Tower的數據顯示，去年蘋果的中國版App Store共有272,000個遊戲，至2020年蘋果至少將94,000個遊戲下架，較去年刪除25,000個遊戲為多。

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