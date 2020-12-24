  • 20°C
香港時間 : 20201224日 (四) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地加大對手機應用監管 傳蘋果將下架違規應用

股樓投資 18:54 2020/12/24

分享：

近日，國家網信辦亦將105款涉及色情血腥等違規訊息的應用程式強制下架。外媒報導指，因內地收緊對手機應用程式的內容管控，故蘋果於本月警告開發商，有可能將部分付費遊戲應用程式下架。

【異動股】四連升後回吐 京東健康單日急挫近16%  詳情請看[下一頁]

自4年前起，內地政府規定遊戲發布前需先獲得許可，但開發商卻可於蘋果App Store內繞開此規定。有指蘋果亦開始受內地監管部門施壓，所以於本月宣佈，所有付費遊戲及內建購買功能的遊戲，必須在12月31日前提交政府許可證明，否則可能會被下架。

【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟  詳情請看[下一頁]

與西方開發商合作的ChinaInApp首席執行官Rich Bishop指，僅有小部分遊戲能夠獲得許可證，加上中美緊張關係，使獲得許可證變得更加困難。Sensor Tower的數據顯示，去年蘋果的中國版App Store共有272,000個遊戲，至2020年蘋果至少將94,000個遊戲下架，較去年刪除25,000個遊戲為多。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 遊戲 App Store

上一篇文章

【筍工推介】月薪最高3.5萬 中學畢業可申請　呢份政府工你有冇興趣？

下一篇文章

據報與歐盟達成脫歐協議 英國傳媒: 是約翰遜勝利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【建期付款】再有啟德買家撻訂　上車不成反傷荷包　兩年唔見逾百萬
【建期付款】再有啟德買家撻訂　上車不成反傷荷包　兩年唔見逾百萬
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍