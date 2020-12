▲ 郭炳江指,能夠有能力去祝福別人已經是個福氣。

聖誕假期將至,新鴻基地產 (00016) 執行董事郭基煇聯同父親郭炳江,與啟愛共融等非牟利機構的員工、義工朋友落力送福袋、飯盒。由於適逢聖誕節,福袋更加入聖誕卡及帝京酒店餅房出爐的聖誕特色曲奇,並已經透過帝京酒店、啟愛共融、樂善堂、仁愛堂、香港聖公會福利協會、救世軍、齊惜福、扶康會等機構派發給有需要人士。

據了解,郭炳江在疫情初期,已跟家人已經開始進行捐贈行動,至今與超過30個非牟利機構合作,向有需要的人士送上6萬個抗疫福袋、逾9萬個飯盒(每日派送),相關行動仍然進行中。

郭炳江指,感謝合作的機構用心去幫助他人,並稱能夠有能力去祝福他們已經是個福氣 (We are blessed to be a blessing to the others)。他還希望大家行多步,發揮助人自助的精神,相信大家一定可以戰勝疫境。

