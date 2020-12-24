據報與歐盟達成脫歐協議 英國傳媒: 是約翰遜勝利

外國媒體報道英國與歐盟達成脫歐協議，國會預計年底前召開緊急會議通過新協議。多間英國傳媒形容，這次協議的落實是約翰遜的勝利。

【英國脫歐】英國與歐盟接近達成談判 大機會平安夜公布協議細節【下一頁】

據報英國與歐盟達成的貿易協議長達2000頁。由於英國脫歐的過渡期將於本月31日結束，立法機構需於過渡期屆滿前批准落實協議，英國國會預計將於30日召開緊急會議。

傳英國作出最大讓步 脫歐貿易協議或進入最後階段【下一頁】

根據路透社引述歐盟消息指，歐洲議會年底前不會為協議進行投票，但會員國將會為協議通過臨時申請程序，屆時將暫時實施協議，至2021年才投票。

英國與歐盟就脫歐談判多時，當中漁權問題一直被外界認為是其中一個最大分歧。有報道指，新協議有5年半過渡期，歐盟船隻可以進入英國漁業水域，但捕魚權將比現時減少25%。雙方將會為往後的水域分配作定期談判。

多間英國傳媒形容協議是英國首相約翰遜 (Boris Johnson)的勝利，能夠維持與歐盟的貨物零關稅貿易，同時涵蓋警務和安全合作等問題。

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