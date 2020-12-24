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【異動股】計劃分拆光學業務回A上市 瑞聲半日市大升7%

股樓投資 19:16 2020/12/24

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手機設備股瑞聲科技(02018)宣布，正考慮建議分拆從事光學產品研發及產銷的誠瑞光學於內地一家證券交易所獨立上市。今日雖僅得半日市，瑞聲仍受這消息提振大升，全日收報43.9元，大升7%。

【異動股】四連升後回吐 京東健康單日急挫近16%  詳情請看【下一頁

[疫情概念股] 米糧貨品需求續增 阿信屋母企上半年多賺近兩倍  詳情請看【下一頁

瑞聲科技指，已根據上市規則第１５項應用指引就建議分拆及獨立上市向聯交所提交申請以供批准。目前尚未向內地任何相關監管機構提交正式上市申請。該集團指，建議分拆及獨立上市將構成視作出售，而於建議分拆及獨立上市完成後，預期誠瑞光學將續為立其附屬公司。該集團間接擁有誠瑞光學約82.02％，而發行約1.35億股誠瑞光學獎勵股份後，所持誠瑞光學股權攤薄至約80.38％。預期將不會因發行有關獎勵股份而產生盈虧。

瑞聲光學業務較早前已引入4 名戰略投資者，包括小米 （01810）旗下產業基金及OPPO等。瑞聲當時表示，光學業務在起步階段，隨著塑膠鏡頭技術、產能及產量等趨向成熟，未來會不斷提升生產效率。截至2019年全年，誠瑞光學全年稅後淨虧損為6.26億元人民幣，較2018年的3.67億元人民幣擴大。

部分手機股今日亦因這消息而造好，舜宇（02382 ）升3％報162.4元，鴻騰（06088）升2.6％報2.81元。

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撰文 : 李尚毅

瑞聲科技（02018） 經濟

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