【聖誕節2020】網上推出虛擬旅行 暢遊芬蘭聖誕老人村

▲ 有加拿大公司推出虛擬旅行團，各國民眾安坐家中就可遊覽各國著名聖誕節景點。

隨著聖誕節假期臨近，不少人都憧憬可出門旅行慶祝聖誕節。但因應新冠肺炎疫情持續，多國都實施出入境限制及封城等措施，很多人都要留在家中過聖誕節。有加拿大公司推出虛擬旅行團，讓各國民眾安坐家中上網，就可遊覽各國著名聖誕節景點，包括芬蘭聖誕老人村。

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新冠肺炎疫情導致多國封關，加拿大旅行社ToursByLocals去年春天推出實時虛擬旅行團。目前全公司超過3萬個旅行團當中，約有150個為虛擬旅行團。以下為該公司提供的部分旅行團：

芬蘭聖誕老人村之旅

價格：26美元至51美元（約202港元至397港元）

旅客會被帶往芬蘭羅凡涅米（Rovaniemi）的聖誕老人村，不論大人小朋友都無任歡迎。每位旅客更可與當地的聖誕老人聊天，網站指無論旅客問甚麼問題，聖誕老人都會暢所欲言。

瑞典斯德哥爾摩之旅

價格：120美元（約936港元），最多可供10人同時加入

旅程長約一小時，導遊會帶旅客欣賞瑞典首都斯德哥爾摩的聖誕燈飾，暢遊斯德哥爾摩舊城的大街小巷及斯德哥爾摩王宮等著名歷史建築。

美國紐約之旅

價格：125美元（約975港元），最多可供5人同時加入

當地導遊可帶旅客到訪紐約各個著名景點，包括欣賞洛克菲勒中心 （Rockefeller Center）聖誕樹、梅西百貨的聖誕櫥窗佈置及帝國大廈的燈飾。

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奧地利維也納之旅

價格：88美元（約686港元），最多可供6人同時加入

導遊會帶旅客參觀維也納國家歌劇院、維也納王宮及當地購物街。導遊也會向旅客講述奧地利聖誕節傳統，例如在奧地利的傳統沒有聖誕老人，而是由「Christkind」送聖誕禮物給小朋友。

以色列耶路撒冷基督足跡之旅

價格：39美元（約304港元）

旅程會由耶路撒冷橄欖山出發，旅客可在家慢慢欣賞耶路撒冷舊城的全景。旅程沿路途經多間教堂和宗教場所，目的地為客西馬尼園，根據基督教聖經記載，耶穌被釘十字架前曾在此祈禱。

責任編輯：鄭錦玲