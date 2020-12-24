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【變種病毒】英板球員獲豁免隔離 再往南非受訓遭抨擊

環球社會熱點 18:42 2020/12/24

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鑑於英國及南非都出現變種新冠病毒，兩地分別實施不同程度的入境禁令。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）於周三表示，任何在過去2周曾前往南非的英國居民，都必須自我隔離，以及對南非實施旅遊限制。但英國有板球球員及職員於本月10日從斯里蘭卡（Sri Lanka）回國後獲豁免隔離，更決定如期前往南非進行訓練。此事引起英國社會討論，擔心增加兩國變種新冠病毒傳播風險。

英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強 【下一頁】

英格蘭和威爾士板球委員會（England and Wales Cricket Board，簡稱ECB）周三表示，英格蘭一隊男子板球隊及職員於本月10日從斯里蘭卡返回英國，期間亦服從國際精英體育組織的建議，定時接受新冠病毒檢測及密切監察有否出現新冠肺炎症狀，因此返國後毋須接受自我隔離。

此外，ECB亦確認，該球隊會如期於1月2日前往斯里蘭卡進行訓練。當地政府要求英國球員需要進行3日自我隔離，加上新冠病毒檢測結果呈陰性，即可在1月14日起與當地球員一同接受集訓。

英國與南非變種病毒有何不同？邊隻傳播力更高？ 【下一頁】

據悉，斯里蘭卡政府已暫停從英國起飛的商業航班入境，由於英格蘭板球球隊乘坐私人包機，因此不受禁令限制。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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