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【英國脫歐】英國與歐盟接近達成談判 大機會平安夜公布協議細節

環球政經 17:45 2020/12/24

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英國就脫歐與歐盟談判多時。多個外媒引述消息指，雙方已達成英國脫歐後的貿易協議大綱，很大機會於當地時間平安夜公布協議內容。

傳英國作出最大讓步　脫歐貿易協議或進入最後階段下一頁

英國脫歐的過渡期將於本月31日結束，本月中英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面後，曾表示雙方達成共識距離相當遙遠，但近日相繼有外媒報導，脫歐協議已經「近在眼前」。

【英國脫歐】脫歐談判一拖再拖　英歐達成協議的三大爭議下一頁

彭博（Bloomberg）23日引述知情官員指，英國與歐盟已經達成脫歐後的貿易協議大綱，雙方官員正潤飾協議，可能在數小時內公布內容。路透社指雙方達成的貿易協議「近在眼前」歐盟成員國已開始展開執行協議的準備程序。

法新社報道，原定雙方談判完成後，準備於23日對外公布，但由於有歐盟成員國對文本存在疑問，雙方整夜持續整理協議內容。而美國CNN引述消息人士又指，約翰遜內閣23日通宵進行電話會議，內容是有關脫歐談判的簡報，雖然有歐盟外交官指雙方尚未達成最後協議，但仍有望於24日達成共識。

英國太陽報及天空新聞台（Sky News）均有報道相關消息。消息傳出後利好英鎊持續走強，英鎊兌美元周四上漲 0.50%至 1.3559。

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撰文 : 李勝男

脫歐 約翰遜 馮德萊恩 英鎊 英國 歐盟

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