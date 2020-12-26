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【細味醺徒@iM網欄】不用二百元的「寒熟」 冬季限定酒

名人薈萃 12:01 2020/12/26

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冬季限定，不用二百元的「寒熟」！

日本酒有很多季節限定酒，我通常較期待春季和冬季的限定酒。

春季的酒，很多是「初榨」，即釀成後第一輪榨出來的酒，味道較新鮮。當您買到當月產的生原酒，您才知道清酒的味道原來是這樣的。而春季限定酒，在造酒時更著重突顯它的新鮮口感。我有一年到日本看櫻花，酒店窗剛好對著櫻花叢，一面在日本看著櫻花，一面喝春季限定酒，多麼寫意！

春季櫻花限定酒

秋冬「出荷」酒口感較豐富
而在秋冬之際「出荷」的，比較多是熟成了一段時間的酒，味道較豐富，口感截然不同。我愛品嚐較多層次的清酒，所以秋冬季間，我通常會購入更多存貨，在年末與好友一同風花說月。

冬季的生熟成酒考驗釀酒技術
在搜羅之際，我看到了七田的無濾過純米生熟成酒 - 寒熟。它的造法非常有趣，因為它是生酒，但又是熟成酒，換句話說是將生酒放了一段時間熟成，才「出荷」，釀酒的難度大為提高，因為生酒仍在發酵，由春天釀成後熟成至冬天才入瓶，期內需要嚴格控制儲存溫度。

破例網購生酒一嚐風味
咦？醺徒，您不是說過擔心生酒在常溫下，在運送途中會變壞，所以只在香港買冷藏的生酒，不會從日本網購回來嗎？對不起，這枝酒的造法很特別，香港難以買到。因為太價格太便宜，毛利太低而儲存生酒成本更高，都沒有代理入口。那麼既然今年香港天氣較冷，它本身又是熟成酒，我把心一橫就按鍵買了。是的，我衝動了，但您看它只賣1375日元，大概一百港元，就任性一次吧！

幸運地遇上寒天
訂貨後大概六日後送到，我立刻放回雪櫃內冷藏。好了，輪到喝它！其實我是將它插隊了！一入口，也許是運送中途曾經放在常溫下，固然有些微影響，但影響比想像少，近日天氣轉涼幫了我一把。它入口口感非常圓潤，就是熟成酒的特質，在寒天下竟然帶來暖和的感覺！此外，由於它是生酒，又不缺生酒的新鮮而複雜的口感。

訂酒留意天氣預報
天山酒造的「七田」，一向帶果香，這枝酒是是滿滿的香蕉味。很好，該說走運吧，連運費不用二百元，第一次嚐試了生熟成酒，好喝，還竟然那麼便宜！您也想試的話，就到網上搜一搜尋吧，但不擔保它還有貨，說好了是限定酒，日本人貨真價實，限定酒都是賣一枝少一枝，而送回來時會不會品質變差，就可能要同時留意香港的天氣預報了！

七田- 純米無濾過生酒「寒熟」

作者_醺徒簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒

欄名 : 細味醺徒

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