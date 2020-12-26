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【清酒新世界@iM網欄】 季節限定的清酒 「寒之水」造酒

名人薈萃 08:01 2020/12/26

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時光飛逝這樣就一年了，眨眼就到聖誕節，古酒先放在一旁，今天我為大家介紹有關季節限定的清酒。季節酒有四款，與一年四季一樣分春夏秋冬不同的季節。在日本不同季節的清酒當然要配搭當地合時的食物，所以在選擇季節酒的時候，大家可以先了解一下該季節當地合時的食物，通常每一個季節都有一個主題，我會之後作詳細解釋。

酒藏一年會釀造兩次清酒，分別在冬天及夏天，對於日本人來說冬天是釀酒的最佳時機，他們稱冬天的水為「寒之水」，也認為水質會變得更清澈，甚至水中的細菌也會相對地下降不少，正因為如此冬天樣做出來的清酒會比其餘時間釀造的清酒更為優秀，所以一直以來日本人都比較重視冬季釀造。

那其他季節又有什麼特色呢？我暫不說留待2021年合適的時候再跟大家分享，今天還是集中分享冬酒，我認為最應節的。冬天釀造出來的清酒通常口感都會比較豐潤成熟，很多人買清酒的時候也會看年份，比如現在是2020年尾，就會想買2021年出產的清酒，其實這個邏輯也沒有什麼問題，但老實說最新鮮的清酒是在每一年的年尾11月左右推出，當你買到酒標上印着2021年的清酒時，其實那些酒是2020年11月釀造好了，所以不要誤會啊！

冬季酒有很多不同的尊稱，包括：「忘年酒」、「冬至酒」、「雪見酒」，還有在日本已經失傳的文化「屠蘇酒」。冬季酒一般都是可加熱的本釀造酒和純米酒，因為燗酒在日本還是很受歡迎的，日本人認為熱的清酒才是對人體最健康，並且認為清酒的溫度要跟人體一樣溫暖才是最好！有些人問在香港冬季酒可以配搭什麼食物呢？香港是一個中西合璧的地方，當然選擇亦更多，冬季不少人喜歡配搭火鍋，個人認為冬季酒配關東煮、咖喱魚蛋都是不錯，值得一試！

這次介紹給大家的清酒我認為是最值得期待的季節酒，來自「鍋島 NEW MOON」，是無濾過生原酒的純米吟釀。老實說每一年冬季我也十分期待這枝清酒的來臨，由於產量太少的關係，不是很多地方有得買，所以我每次遇到都會買多幾枝回家慢慢享受！如果喜歡水果甘香的人務必一定要去買一枝試一試，它擁有成熟的果香，甜度和酸度也完美平衡，選用了中取最為優秀的部份，顯得比較平和，微碳酸也不會過多，就像小泡沫在舌頭上起舞一樣，十分順口！

最後祝大家聖誕節快樂和新年快樂！最重要的是身體健康！謝謝大家一直以來對我的支持，我們在新一年再會！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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