【BNO移民】BNO「5+1」簽證申請新安排 「太空人計劃」家庭成員毋須同步赴英

由明年1月起，持有英國國民海外護照（BNO）的港人及近親，可申請「5+1」特別簽證，最多可留英5年，再定居一年後才可申請入籍。據英國政府網站公布最新指引，BNO「5+1」簽證申請允許「太空人計劃」的家庭成員可以不同時間赴英，較遲到達的人士或需作進一步申請，料獲取居留權的時間亦會有異。

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據了解，若以一個家庭作申請單元，必須同步申請；持有BNO的主申請人先申請，取得檔案編號後，其他加入的家庭成員，並須引用同一檔號進行申請；若家庭成員不同時間申請，日後他們將無法加入，除有其他特例外，18歲以下子女應與父母一同申請。

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指引列明，如果申請人或其家庭成員在不同時間前往英國，未必可以在同一時間獲得定居資格，遲赴英者日後可能要申請進一步的居留許可，以符合住滿5年才能定居要求。

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責任編輯：潘曉豐