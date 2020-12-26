【創業兵團】港建築師藉藝術裝置走入社區　向公眾傳達社會議題

▲ 蕭健偉（右）與好友彭展華（左）及陳樹仁5年前成立本地建築設計工作室AaaM Architects，致力以「建築」作為媒介，探討各類社會話題。

在香港這個寸金尺土的地方談「建築」，或會令人聯想到幾塊石頭以及其商業價值；而建築師一般給人刻板印象，往往不外乎是畫圖則、助地產商謀取最大利潤等。但有否細想過，建築與我們的生活，其實比想像中更加緊密？建築師更能擔任起聯繫社區的重要角色？成立5年的本地建築設計工作室AaaM Architects，就致力以「建築」作為媒介，將日常無法表達的想法，透過藝術裝置帶入社區，向公眾傳達社會議題。

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為了讓港人更了解建築的意義，蕭健偉（Kevin）與好友彭展華（Bob）及陳樹仁在2015年共同成立AaaM，盼透過研究建築為切入點探討各類社會話題，打破一般人對於建築師的刻板印象，將設計建築與生活的距離拉近，關心環境永續及城市創意的發展。

Kevin提到，在香港這個被摩天大廈包圍的石屎森林談建築，大眾最先必然是聯想起地產開發及裝修等工作。但其實建築並非僅作商業用途，其背後的意義及理念更需要大眾理解。Kevin在接受本報訪問時多次強調：「建築從來不僅是實體空間的塑造，更是人類生活的媒介、思考問題的模式、以及文化的載體空間。」

Bob解釋，要把建築文化帶入人群走入社區，就必須由最貼近生活的方式入手。因此在工作室創立初期，3人主要從不同的媒體平台發表關於建築學的評論，以母語向大眾推廣建築設計，把建築知識普及化。其後，AaaM逐步在地方或商場設計裝置藝術，探討不同的社區及心靈問題。

運用空間設計 領導大眾走入心靈深處

如近日藉着油街實現最新的展覽「安樂一課」，運用他們空間設計的專長，建造一個空間讓公眾探討安樂感，以視覺效果帶領大眾一步步進入到心靈深處。Kevin表示：「游走在變幻莫測的社會，持續接近一年的疫情為香港帶來不安，我們更需要藝術去探討情感和價值觀。」因此他們應用「留白」元素，在安樂研究室刻意劃出大量空白空間，讓公眾好好沉澱，從而得出對安樂的想法。

▲ AaaM近日與社企Made ln Sample合作，製作巨型空中懸浮布藝聖誕裝置，以創新環保方式呈現特色聖誕裝置。（AaaM資料圖片）

除此之外，AaaM早前也為香港藝術館設計一組以鋼條及水泥為主要材料的3件大型戶外裝置，名為「城尋山水三部曲」。Bob透露，此設計寓意着在步伐急速的城市中，山水天地卻彷彿慢慢被淹沒褪去，大自然被剷走或填平，猶如初心逐步消失。

AaaM盼透過是次項目，建構一連串空間體驗，讓遊人在城中尋回山水天地，令他們生活節奏可以慢下來，重新思考自己的夢想。值得一提的是，城尋山水三部曲在今年中獲得由德國品牌設計委員會主辦的2020年標誌設計獎，最近更入圍世界建築節。

▲ AaaM早前為香港藝術館設計的三件大型户外裝置，建構一連串空間體驗，讓遊人在城中尋回山水天地。（AaaM資料圖片）

長短期項目交錯 幫補收入

當談到藝術和商業的問題，Kevin坦言平衡兩方，交叉互補才是最理想中的發展模式。

他透露，目前工作室分別會接長、中、短期項目，其中長期項目主要是為地產起樓。而中短期項目則是設計裝置藝術，「長短期項目不斷交錯，對我們這種工作室來說相較靈活，才會有較穩定的收入。」Bob也解釋，背後有20人團隊要養活，所以一定要尋找不同方式去幫補收入，才能有助延續業務發展。

▲ 為了讓更多人認識建築文化，AaaM早前也參加設計營商周，向大眾分享心得。（AaaM Facebook圖片）

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記者：曾曉汶