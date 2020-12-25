【新股IPO】年底新股趕尾班車　一文睇有邊幾隻

▲ 多間公司趕於年底招股上市。

2020年即將完結，新股市場繼續熱鬧，多隻細價新股繼續趕尾班車於12月底前招股上市，當中行業包括醫療服務科技、物流服務供應商及紡織業等。

德運

從事花邊製造商及染整服務供應商的德運最快將於下周一（28日）招股，集資超過1億元，預料明年1月中旬掛牌。獨家保薦人為德健。

德運主要向位於福建、廣東及浙江的客戶出售產品。截至今年上半年，集團收入按年跌12.1%至9509萬元（人民幣，下同）；純利按年跌22.8%至2125萬元。

達豐

外資塔式起重機服務供應商達豐預計最快於下周三（30日）招股，獨家保薦人為富強。

公司提供的服務包括一站式塔式 起重機解決方案服務、經營租賃及起重服務及出租塔式起重機。截至今年6月底止首3個月，收入按年增8%至2.04億元（人民幣，下同）；溢利按年跌5.3%至2916萬元。

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Legion Consortium

新加坡物流服務供應商Legion Consortium最快於12月31日招股。公司成立於1995年，主要從事供貨車運輸、貨運代理及增值運輸服務。

截至今年首8個月，集團收入按年跌7.4%至2662萬（新加坡元，下同）（約 1.5億港元）；純利按年跌24%至344萬元（約1997萬港元），獨家保薦人為豐盛。

麥迪衛康

麥迪衛康健康醫療服務計劃於12月底開簿（book-building） ，集資約2億港元，預料明年1月中掛牌。光銀國際為獨家保薦人。

公司於2000年創立，主要從事綜合醫療營銷解決方案包括醫學會議服務、患者教育及自測服務及營銷戰略和諮詢服務。截至今年上半年，公司由盈轉虧蝕228萬元（人民幣，下同），去年同期純利為254萬；收入則按年跌14.4%至1.38億元。

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網上車市

消息人士透露，內地汽車資訊平台網上車市（Cheshi Holdings Limited）準備來港上市，計劃集資約1億美元（約7.8億港元），暫定於本月底招股，農銀為獨家保薦人。

集團業務主要分為線上廣告服務及交易促成服務，收入主要來自線上廣告服務。截至今年上半年，收入按年跌24%至5890萬元（人民幣，下同）；純利按年增13.4%至2471萬元。

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責任編輯：謝卓榮