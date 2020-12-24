【聖誕前減價】西半山高雲台呎租跌價　竟與太古城相若

臨近年尾，是傳統租務淡季，加上經濟前景未明，部份業主都減租吸客，以免單位空置，其中西半山高雲台，有三房單位業主於聖誕節前減租，租金低市價一成，呎租只約36.7元，貼近鰂魚涌太古城水平。

香港置業楊志能說，西半山高雲台中高層C室，向西南望樓景及泳池景，三房套間隔，實用面積約776平方呎，月租原叫價3.1萬元，放租約1星期，獲外區客接洽，終減租2,500元，以約2.85萬元租出，實用呎租約36.7元，低市價約一成。據了解，新租客為家庭客，心儀屋苑質素佳，設施齊全，單位間隔實用，廳大房大，在睇樓3次後決定承租。

資料顯示，業主於1994年1月，以約609.3萬元購入上址，以月租2.85萬元計，租金回報率逾5.6厘。中原網站顯示，太古城上月成交呎租約39元，若以本月成交計，中原趙鴻運周初說，太古城暫錄得50宗租賃成交，平均實用呎租36.9元。換言之，上述高雲台單位呎租只約36.7元，即貼近太古城水平。

事實上，年近歲晚，許多業主都減租吸客，以太古城為例，屋苑青松閣高層C室，實用面積897平方呎，三房套間隔，向東南，望開掦園景，附有雅緻裝修，剛減租5,000元，以33,000元租出，較對上租約35,500元低，呎租只37元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機