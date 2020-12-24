【膠污染】為自己產生的垃圾負責任　歐盟訂新規限制輸出膠垃圾

每年，歐洲人產生2500萬噸塑料廢物，但其中只有不到30％被回收利用。大部份膠垃圾會運到非經濟合作與發展組織（OECD）國家，這些膠垃圾往往沒有妥善處理下，最後膠垃圾「葬身」堆填區、被丟到海洋，甚至是燒掉，而這些國家其實沒有能力去處理膠垃圾，而令自己的國家可以持續發展。

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近日歐盟對處理膠垃圾有新規定，只允許可回收的「清潔塑料廢物」出口到不是經濟合作與發展組織（OECD）國家。此外，從歐盟向經合組織國家出口塑料廢物和在歐盟內部運輸塑料廢物將採取了更嚴格的措施。

這些新規定清楚地表明，歐盟對自己所產生的廢物負責，有關官員指，新規定打擊塑膠污染，向循環經濟過渡，以及實現歐洲綠色協議目標的重要里程碑。

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責任編輯：鄭靜珊