  • 20°C
香港時間 : 20201224日 (四) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【膠污染】為自己產生的垃圾負責任　歐盟訂新規限制輸出膠垃圾

環球政經 18:08 2020/12/24

分享：

每年，歐洲人產生2500萬噸塑料廢物，但其中只有不到30％被回收利用。大部份膠垃圾會運到非經濟合作與發展組織（OECD）國家，這些膠垃圾往往沒有妥善處理下，最後膠垃圾「葬身」堆填區、被丟到海洋，甚至是燒掉，而這些國家其實沒有能力去處理膠垃圾，而令自己的國家可以持續發展。

【同性婚姻】瑞士國會通過議案 料明年公投後同性婚姻合法化即生效【【下一頁

【每人一個頭獎夢】澳洲20歲大學生中Powerball獲1.7億獎金 即宣布「提早退休」不再工作【【下一頁

近日歐盟對處理膠垃圾有新規定，只允許可回收的「清潔塑料廢物」出口到不是經濟合作與發展組織（OECD）國家。此外，從歐盟向經合組織國家出口塑料廢物和在歐盟內部運輸塑料廢物將採取了更嚴格的措施。

這些新規定清楚地表明，歐盟對自己所產生的廢物負責，有關官員指，新規定打擊塑膠污染，向循環經濟過渡，以及實現歐洲綠色協議目標的重要里程碑。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【聖誕前減價】西半山高雲台呎租跌價　竟與太古城相若

下一篇文章

【名家專訪】星級地產分析員王震宇：明年樓市情況更差 移民潮成最大不利因素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人