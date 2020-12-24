【名家專訪】星級地產分析員王震宇：明年樓市情況更差 移民潮成最大不利因素

回顧2020年香港樓市，今年無疑過去數十年間最具挑戰性的一年。一場世紀疫症蹂躪樓市差不多一年，但住宅樓價尚且可以力保不失、兼且表現平穩，樓價於過去一年間僅跌1%；期內股市走勢表現反覆，恒生指數由今年初至今累跌逾6%，足見本港樓市底子甚為強勁。

最近多國爆發新一波疫情，經濟何時能回復正軌未明。本港亦難以獨善其身，隨著保就業計劃於11月底結束，失業率大有再升可能。未來一年樓市走勢，各界不抱期望。

其中Bricks & Mortar Management主席兼總裁王震宇，研究樓市已逾20年，有「星級地產分析員」之稱。昔日曾是「樓市大好友」的他，自2018年開看淡樓市，搖身一變成「樓市淡友」。疫情肆虐，本港經濟遭受重大打擊，樓市卻看似未出現大震盪，王震宇接受《iMoney》專訪時，認為現時住宅市場已現風高浪急的情況，對未來樓市前景不抱樂觀。

他表示，明年樓市最大不利因素是移民潮出現，「香港人移民的動力在不斷加強中，當中英國BNO等措施愈來愈晰，也有愈來愈多國家移民政策上的改變，令香港人移民到外地更加容易。」他也提醒要小心明年會出現的基數效應，即是經濟數據或大幅反彈，有「很靚」的數字，但不足以令經濟回復至封關前的水平。

想知更多王震宇對明年樓市的看法，詳見12月25日出版最新一期《iMoney》封面故事。

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記者：陳詠妍