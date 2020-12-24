【新冠疫苗】韓國向兩藥廠購買疫苗 預計明年起開始接種計劃

韓國政府在周四（12月24日）宣布與兩間藥廠簽約購買新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer）及強生公司（Johnson & Johnson）旗下的楊森大藥廠（Janssen Pharmaceutica），預計本次訂購的疫苗將會在明年第二季開始供應。

在防疫會議上，韓國總理丁世均宣布已在周三（23日）與兩間藥廠簽訂合約，包括1000萬劑輝瑞疫苗及6百萬劑楊森大藥廠疫苗。除此之外，韓國政府已在11月27日向英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）購入2000萬劑，以及向已獲美國及加拿大授權的莫德納（Moderna）採購2000萬劑，預計韓國政府將在明年1月與莫德納簽約。韓國政府是透過世界衛生組織（WHO）所建立的新冠疫苗保障計劃（COVAX）向四間藥廠訂購疫苗，韓國政府表明會在確保疫苗的安全性後才向國民接種疫苗。

【韓國疫情】南韓制定新冠疫苗接種計劃 長者等高危群組優先接種 【下一頁】

踏入聖誕假期，韓國政府宣布嚴格的防疫措施，包括嚴禁5人以上的聚會，並提高罰款金額。滑雪場及其他景點將會在聖誕及新年假期關閉，丁世均呼籲民眾減少外出，以防止疫情擴散。

截至24日凌晨，韓國全日新增985宗確診個案，令確診總數達到5萬3千多宗，共756人死亡。

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