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【BNO移民】英鎊定存息最高10厘　花旗料鎊滙長線看1.42

Hot Talk 18:32 2020/12/24

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市傳英國最快於今晚跟歐盟達成脫歐方案，短炒客已偷步搶買英鎊。

外電指，英國終在捕魚權等爭拗讓步，可能最快於平安夜跟歐盟達成軟脫歐協議，令硬脫歐風險驟減。市場已偷步炒上追買英鎊，刺激英鎊兌美元連升3日，升穿1.35的重要心理大關；不過，專家提醒，鎊滙的短期升勢未免過急，慎防短綫反高潮，短炒客借好消息爭相在年結前獲利出貨，令沽盤湧現，累英鎊或伺機借英歐的僵局突破已回調，當回軟至約1.35水平是低吸良機。

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不過，3大名家普遍認為，英國無序脫歐的憂慮大減，將利好英鎊的中長期走向，憧憬英鎊兌美元明年可重上1.4心理大關，但要小心來年的滙價走勢仍像過山車，異常反覆。市面英鎊定存的「高息王」有10厘，由南商提供；入場費為等值3萬港元。市場的共識是，眼下英鎊仍飽受驚現疫變、以及負利率等困擾，再參考3個月或以上的較長期定存，息率皆不足一厘，故追息族慎防賺息不夠蝕滙，博滙息雙升絕非易事。

BNO移民成大眾熱話，港人對鎊滙的走向甚關心，專家補充，英鎊若回順至約1.35水平已具值博，不妨小注低吸；但緊盯兩大暗湧，分別為疫情或再累經濟復甦，以及明年或採負利率等衝擊。

花旗料英對歐盟讓步 象徵意義較大

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，市傳英國在漁業問題上，對歐盟作出讓步，本來對當地經濟的實質影響不大，但在談判上具有象徵意義。該行暫時維持對英鎊6至12個月預測為1.37，長線預測為1.42。

如以鎊滙現約為1.358，要是滙價勁彈至花旗目標的1.42，即約有近5%的潛在漲幅。

韓國資本的樂天證券香港（Rakuten Securities HK）香港銷售總監陳欣表示，鎊滙近日已大幅抽升，市場偷步炒英國脫歐終破僵局，畢竟礙於疫情突變種等爆出「灰犀牛」事件，英國首相約翰遜（Boris Johnson）本來僵持多時，市傳終在脫歐過渡期於下周四（12月31日）死綫屆滿前，加快跟歐盟達成初步框架協議，以便專注抗疫。

但陳欣說，即使脫歐癥結暫化解，但英國仍有不少隱憂，如封城令會否持續多時，無疑再重創當地經濟，遂料英鎊走勢仍甚波動，高低位介乎1.26至1.42。

業界估明年鎊滙波幅 逾千五點子

相比今年備受脫歐爭議久纏，累英鎊勁玩過山車，年內高低位罕現逾兩千多點子，由1.14至1.35；可是，業界仍料來年高低波幅亦約有逾千五點子。

大新銀行 （02356） 經濟師溫嘉煒預計，英鎊來年約在1.3至1.4區間上落。

華僑永亨經濟師李若凡表示，消息指英歐雙方或於平安夜達成歷史性貿易協議框架，刺激英鎊急升逾1%，首相約翰遜將於今晚發言。此外，還須注意的，是英國央行首席經濟學家出口術，指高度聚焦疫後控制通脹預期，或影響央行的貨幣政策方向。而短期操作方面，相信英鎊仍甚波動，未來兩周的支持位為1.32，阻力區在1.365；兌港元或考驗10.311至10.582區間。

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相關新聞：【美元危機】高盛續唱淡美元　料未來一年續貶9%　脫歐貿談可期維持看好英鎊

【英國疫情】英鎊單日急瀉考驗1.32 大行花旗料明年底重上1.38

 

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 英國脫歐

定期存款 外幣定期存款 英鎊 外滙 花旗銀行 脫歐 歐盟 BNO

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