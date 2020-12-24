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【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟

股樓投資 17:50 2020/12/24

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被譽為「科技股女股神」的方舟投資（ARK Investment Management）創始人兼首席執行官Cathie Wood日前撰文稱，全球經濟似乎已經進入了一段劇變期，5大科技創新將會重塑市場。

據英國《金融時報》報道，方舟投資認為，DNA，機器人技術，能源儲存，人工智能和區塊鏈這五大科技創新將顛覆全球經濟。其中涵蓋14種技術，包括基因療法，3D打印，雲計算，大數據分析和加密貨幣等。

Cathie Wood舉例，通過自動駕駛技術的發展，汽車，鐵路和航空可能會屈服於於機器人，儲能和人工智能的融合。這些力量結合後，將使運輸成本結構崩潰。在傳統金融服務領域，由於應用程序編程接口（API），社交平台和區塊鏈技術的出現，導致當今金融生態系統的中間商面臨著「去中介化」，這些技術將促進商業和消費者市場的融合。

Cathie Wood指出，儘管無風險利率可能會保持在低位，但由於顛覆性創新重塑經濟，企業之間的債務成本差額或將急劇擴大。不積極投資5大科技創新的企業將會成為輸家，將逐漸被市場淘汰 。

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