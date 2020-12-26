【科技一周回顧】傳Apple Car最快在2024年生產　《Cyberpunk 2077》嚴重出錯

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【電動車】傳Apple Car最快在2024年生產 將搭載特殊電池技術

蘋果（Apple）早於2014年，宣佈開展「Project Titan」計劃，目的是設計自家電動車產品，藉此進軍汽車業。據最新外媒消息指，該公司最快會在2024年生產Apple Car電動車，並搭載獨家的特殊電池技術。

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2/ 【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》嚴重出錯 存檔超過8MB即壞檔

由遊戲開發商CD Projekt Red推出的年度巨作《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》，成為近期網絡遊戲熱話。惟其實際運行的表現頻頻出錯，被不少玩家批評遊玩過程中遇到不少Bug。近日再有漏洞被揭發，有部分玩家反映，當Cyberpunk 2077 的遊戲存檔超過8MB時，就會即時損壞。

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3/ 【小米手機】小米POCO M3正式抵港 售價港幣949＋明天起預售

小米在上月向全球發表即將推出全新平價手機Poco M3，吸引不少粉絲熱切期待產品推出。踏入2020年末，香港小米終於在22日宣布，由12月23日起，可透過小米官網、The Club及豐澤eShop等渠道開始預售，明年1月5日正式開賣。價錢方面更一如預料廉宜，建議零售價由港幣949元起。

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4/ 【中美角力】美國國會擬撥款19億美元 移除華為及中興電訊設備

中美角力持續，美國先前以「國家安全威脅」的考量為由，將華為列入貿易黑名單。日前，有消息指美國國會將撥款19億美元，資助當地電訊商移除構成國家安全風險的電訊網絡設備，即中國電訊設備商華為及中興的設備；有關撥款已納入新一輪9,000億美元的疫情紓困方案。

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責任編輯：曾曉汶