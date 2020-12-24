【筍工推介】月薪最高3.5萬 中學畢業可申請　呢份政府工你有冇興趣？

今時今日，如果有份工月薪高達3.5萬元，相當有吸引力，而入職條件只需中學畢業，究竟有咩工咁筍？

政府明年將進行人口普查，統計處需招聘助理外勤統計主任，月薪由總薪級表第7點（每月20,035元）至總薪級表第17點（每月35,040元），而入職條件門檻不高，有興趣的可以一試，記住截止申請日期為2020年12月31日23:59:00。

申請入職條件如下：

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至於工作職責，主要有以下幾項：

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獲取錄的申請人，通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年；通過試用關限後，該員或可獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

申請表格［G.F. 340（3/2013修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載 。



為加快審核程序，申請人須在申請表格詳細列明學歷及工作經驗（全部就業記錄連同受僱日期和職責說明）。如申請人沒有清楚列出以上所需的資料，其求職申請可能不獲進一步處理。



填妥的申請表格必須於2020年12月31日或之前透過下列其中一個方式遞交–

(i) 透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)的網上申請系統；或

(ii) 親身或郵寄方式交回下述聯絡地址。信封面請註明「申請助理外勤統計主任職位」。

聯絡地址：香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓21樓政府統計處人事組。

查詢電話：2582 3038 或 2582 4813

截止申請日期：31/12/2020 23:59:00

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記者：李兆明