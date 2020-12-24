福布斯公佈最高收入Youtuber 9歲 Ryan Kaji $2,950 萬美元奪冠

記得小時候的志願是甚麽嗎？律師、醫生、還是老師？進入科技世代，人們活動與來越依賴互聯網等產物，二影音網站Youtube好像也漸漸取代了電視的角色，而YouTuber也算是新時代下孕育的職業，你大概也聽過現在的小孩說過：「我長大後要當YouTuber！」

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透過Youtube的分紅制度，内容創作者可以隨點擊率分紅，如果知名度夠，更會有不少廣告商接洽。早前Forbes 公佈了 2020 年「最高收入 YouTuber」排行榜，其中冠軍寶座再度由年僅 9 歲的 Ryan Kaji 以年收入 $2,950 萬美元拿下，已經是他的第三度衛冕。

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相比去年，Forbes 估計今年 Ryan Kaji 今年多賺取了超過 $300 萬美元，並獲得了多達 4,170 萬不同用戶的 122 億次總觀看次數。他以自己的 DIY 科學實驗、家庭故事時間和玩具開箱影片而聞名，但他大部分收入來自 5,000 多種 Ryan’s World 授權商品，類別從臥室裝飾、玩偶和面具等單品應有盡有，並在 Target、Amazon 和 Walmart 販售。

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責任編輯:翁嘉陽