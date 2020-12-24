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【日本疫情】再創單日新高 東京增888宗新冠肺炎病例

環球政經 17:48 2020/12/24

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據日本媒體報導，東京於周四（24日）單日錄得888宗病例，累計5.4萬確診個案，創下單日最高的紀錄；當地政府日前推出針對年底及元旦時段的防疫措施，呼籲民眾留家抗疫，避免外出，與其他人接觸。

【新冠疫情】日本新增確診數字創新高 東京將警報提升至最嚴重：【下一頁

【吸引外資】日本擬簡化海外基金入駐手續　強化國際金融中心地位：【下一頁

日本厚生勞動省日前表示鑑於疫情嚴峻，初步計畫先讓65歲以上、有長期病患或肥胖問題等人士優先接種新冠疫苗；輝瑞藥廠上周向當局提交疫苗批准申請，預料最快明年2月會有審批結果。若然獲批，最快2月下旬開始，可依次為醫護人員、急救員及長者等特定群組優先接種，普通民眾則要待4月下旬才獲安排接種。

 

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責任編輯：潘曉豐

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