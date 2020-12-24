【瑞幸咖啡造假】瑞幸法庭文件顯示6成分店已錄盈利　首三季收入增長強勁

▲ 瑞幸咖瑞早前因財務造假，引發美國收緊對中概股監管。

因財務造假而引發中概監管風波的瑞幸咖啡（場外交易︰LKNCY）， 聯合臨時清算人 最新遞交的法庭文件披露了瑞幸今年首三季的財務報告。報告顯示，瑞幸咖啡自營的六成分店已實現盈利，今年首三季度收入更實現了雙位數增長。

今年7月，開曼群島法院任命 安邁法證會計顧問（Alvarez & Marsal） 兩位員工擔任聯合臨時清算人。 瑞幸咖啡和安邁於7月23日制定了新的業務計劃方案，並於10月8日進行了進一步修訂。根據新方案，瑞幸咖啡的戰略重點已從快速擴張轉變為針對性擴張，以提高盈利能力和現金流表現。

最新披露數據顯示，今年11月的業績表現來看，瑞幸咖啡近4000家分店中，已有超過六成實現了盈利。首三季度，瑞幸咖啡的單季收入分別為5.65億元、9.8億元和11.45億元人民幣，按年增長18.1%、49.9%和35.8%。

瑞幸咖啡在今年共關閉了891家收益不佳的自營分店，但與此同時也新開了336家新的分店。

截至11月底，瑞幸咖啡全國自營分店數量共有3898家。按照瑞幸咖啡與安邁顧問定下的商業計劃，未來自營店的數量將控制在4800家至6900家之間。

瑞幸咖啡早前表示，已與美國證券交易委員會（SEC）就部分前員工涉嫌財務造假事件達成和解，瑞幸咖啡同意支付1.8億美元和解。

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編輯︰侯景成