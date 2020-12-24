【瑞幸咖啡造假】瑞幸法庭文件顯示6成分店已錄盈利　首三季收入增長強勁

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【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴市值從高峰失近2萬億 馬雲兩個月間發生甚麼事？
因財務造假而引發中概監管風波的瑞幸咖啡（場外交易︰LKNCY），聯合臨時清算人最新遞交的法庭文件披露了瑞幸今年首三季的財務報告。報告顯示，瑞幸咖啡自營的六成分店已實現盈利，今年首三季度收入更實現了雙位數增長。
今年7月，開曼群島法院任命安邁法證會計顧問（Alvarez & Marsal）兩位員工擔任聯合臨時清算人。瑞幸咖啡和安邁於7月23日制定了新的業務計劃方案，並於10月8日進行了進一步修訂。根據新方案，瑞幸咖啡的戰略重點已從快速擴張轉變為針對性擴張，以提高盈利能力和現金流表現。
最新披露數據顯示，今年11月的業績表現來看，瑞幸咖啡近4000家分店中，已有超過六成實現了盈利。首三季度，瑞幸咖啡的單季收入分別為5.65億元、9.8億元和11.45億元人民幣，按年增長18.1%、49.9%和35.8%。
瑞幸咖啡在今年共關閉了891家收益不佳的自營分店，但與此同時也新開了336家新的分店。
截至11月底，瑞幸咖啡全國自營分店數量共有3898家。按照瑞幸咖啡與安邁顧問定下的商業計劃，未來自營店的數量將控制在4800家至6900家之間。
瑞幸咖啡早前表示，已與美國證券交易委員會（SEC）就部分前員工涉嫌財務造假事件達成和解，瑞幸咖啡同意支付1.8億美元和解。
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編輯︰侯景成