【健康煮義】Polly：用蘑菇做出美味健康多士

一時間又回到要不斷自煮和吃外賣的日子，近日筆者連留在公司的日子，也會在小廚房內完成三餐。早餐帶同自家製的麵包，便可以弄一個簡單的蘑菇牛油果多士。

【健康煮義】Polly：薑黃助紓解低落情緒：【下一頁】

筆者的妹妹同樣愛研究健康食材，近日跟她的分享中提到菇菌類的健康價值，發現這個看來不名貴的東西，卻蘊藏很高的營養價值。

蘑菇極具營養價值

2017年賓夕法尼亞州立大學的一項研究指出，蘑菇含有高濃度的麥角硫因和穀胱甘肽（GSH），兩種都是超級身體抗氧化劑，能幫助對抗自由基對身體的破壞，降低患嚴重疾病的機會。當二者一起存在時，更會發揮額外的作用，可以延緩衰老，又換句話說阻止皺紋太早跑出來。

上述兩種抗氧化劑也有可能預防帕金遜症和阿茲海默症（腦退化症），研究人員建議每天吃五顆細小的蘑菇，已有助降低出現神經系統疾病的風險。同樣，去年新加坡國立大學的研究也指出，只要每週食用1.5杯煮熟的蘑菇，可以降低出現認知下降的機率。

另一方面，如果是愛吃肉的你，也可考慮間中以蘑菇代替肉類，除了口感較貼近肉類，蘑菇的成分也令其如味精般，帶有一股鮮味和鹹味。同時蘑菇的鈉含量十分低，能夠減低因食用過多肉類而帶來的高血壓或心臟病風險。

香炒大啡菇牛油果多士（二人分量） 材料：大啡菇4隻（Portobello Mushroom）、牛油果1個、蒜頭2瓣、厚切多士麵包2片、油半湯匙。調味：甜椒粉1茶匙（Paprika）、鹽和黑椒適量。 步驟： 一、蒜頭去衣琢蓉。 二、牛油果開半去核，取出果肉。 三、用叉子將牛油果肉壓成蓉，加入蒜蓉、鹽和黑椒伴勻。 四、大啡菇洗淨後去莖剪片。 五、中火先炒菇片炒至收乾水份，再加入油、黑椒、鹽和甜椒粉，多炒2分鐘至變成金黃色。 六、麵包稿為烘熱，鋪上牛油果醬和菇片即可享用。

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