【浸大中醫@iM網欄】皮膚乾燥、全身痕癢 冬季濕疹

最近天氣又冷又乾，回家泡一個熱水浴是賞心樂事。

但熱水浴後皮膚常出現乾燥痕癢，甚至出現脫屑。這是由於天冷時皮脂腺與汗腺機能下降，加上熱水會抽乾皮膚水份，所以洗澡後我們經常感到皮膚乾燥痕癢，一般人只要注意及時皮膚保濕，大多能輕易把問題解決。不過，對於皮膚敏感的人士，如濕疹患者，及老年人等，卻是奇癢難耐的煩惱。

濕疹是冬季最常見的皮膚病。大家可能疑問：既然叫濕疹，不是好發在潮濕的天氣嗎？其實濕疹皮膚外在表現極端，既可濕也可乾，但內在原因是皮膚敏感脆弱的特質，導致冬天怕乾燥、夏天怕潮濕。所以保養皮膚、遠離濕疹的大原則是冬天保濕、夏天乾爽。

冬季濕疹多見於皮膚敏感人士，尤其長者及濕疹患者在冬季時更易出現皮膚會乾燥、全身痕癢，以下肢最為嚴重，對任何輕微的刺激都特別敏感，若過度搔抓，便會令症狀加重，出現濕疹。

濕疹的發展大概可分為三個階段：

1）濕疹在剛發作的時候，通常會起小水泡，有液體滲出，非常痕癢，這屬於發炎細胞剛聚集、攻激皮膚細胞的急性期。

2）當這些小水泡破掉之後，皮膚在修復的過程中，如果底層還是持續發炎，角質層就會變厚，皮膚表皮便開始脫屑，這就進入亞急性期。

3）如果炎症一直沒得到解決，角質層及表皮組織也越來越厚，這就會導致皮膚更容易流失水分，甚至會乾燥到裂開，這時就不再只有癢，還會覺得疼痛，這階段便就進入了慢性期。

濕疹最令人困擾是痕癢難耐，患者會經常忍不住抓皮膚止癢，但這只會令問題加重。這種癢、痛其實都是發炎的反應，所以如果用拍打的、用抓的、用熱水燙，都會刺激到皮膚，讓發炎反應更嚴重，變成慢性的反覆發炎，更難治療。

中醫學認為濕疹的成因可歸類為內在及外在原因，外因是指外在環境變化如季節交替、身處潮濕悶熱或寒冷乾燥的環境裡，如果本身的體質比較濕熱或血虛乾燥，內、外因素夾雜，就會可能出現濕疹。

濕疹大致可分為風熱、濕熱、脾虛、血虛風躁四種類型，每一種類型各有不同特色：

1.風熱型 － 有風的特性，跑來跑去，來去如風，因此癢的狀況是遊走性的、遍及全身，而且非常癢，抓了就破皮、流血。

2.濕熱型 － 皮膚紅腫、糜爛，有組織液滲出。

3.脾虛型 － 胃口差、疲倦、懶說話等，有點像濕熱型，差別在皮膚滲出的液體是清澈水珠樣、黏稠度不高。

4.血虛風躁型 － 膚乾乾燥、脫屑明顯，伴著頭暈、臉色瘡白等血虛症狀

中醫師會根據以上不同症狀，結合患者舌脈診，才可判斷濕疹類型及治療方藥。

在冬季要遠離濕疹，原則是避免皮膚過度乾燥，生活上可注意以下幾點：

1. 洗澡時水溫不可太高，改用沐浴油或較滋潤的肥皂



2洗澡後，不要把皮膚上的水分完全擦乾，並在此時塗抹潤膚膏，可以使皮膚表面不至於太乾燥。

3. 室內可放一盆清水，調整環境濕度，尤其在開暖氣時更要注意室內濕度

4. 皮膚搔癢時，千萬不可用抓癢

當然在問題持續時， 便要儘快諮詢醫師啦！

[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]

文：香港浸會大學中醫藥學院臨床部項目主任 林蓓茵博士

作者_浸大中醫簡介： 簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

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