【浸大中醫@iM網欄】神志病vs精神病 正確認識中醫神志病

神志病是啥？是不是人們常說的精神病呀？的確，很多人聽到這個病名都會感到陌生，甚至很疑惑。神志病來源於中醫學分科體系，因此，現代人難免不理解。「神志」是指精神、志氣，知覺、理智。是指機體生長發育及其與外環境相互作用的過程中形成的特殊功能活動，可表現為感覺、感情、意識、思維、精神、語言、記憶、動作行為等，關乎人的基本生存和生活質素。中醫認為人的神志活動包括五神（即神、魂、魄、意、志）和五志（即喜、怒、思、憂、恐）。



「神志」以臟腑氣血津液為物質基礎，是臟腑精氣對外界應激的反應，在六淫、七情、外傷等因素作用下，人體臟腑功能受擾，氣血津液變動，引起「腦神」功能失常，出現各種各樣的「神」和「志」的異常，並導致神志病。中醫神志病學就是運用中醫理論研究神、志本質及神志異常疾病，探尋其生理、病理機制，及其預防和治療的一門學科。



中醫歷來重視神志問題，《內經》即將神志異常與臟腑失調、氣機紊亂相聯繫，總結出「怒傷肝，喜傷心，思傷脾，憂傷肺，恐傷腎」，以及「怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，思則氣結」等生理規律。基於中醫個性化醫療的特點，很多中醫典籍中神志病範疇的病症名稱都非常形象、具體。例如，奔豚病，是因發作時氣從少腹上衝咽喉，使人感覺如同小豬在體內狂奔一樣而得名。梅核氣，是指自我感覺咽喉部有梅核一樣的異物梗塞感，既吐不出又咽不下，雖然不妨礙飲食，但是會隨著情緒波動而不適加重的感覺。百合病（表現為精神恍惚，萎靡）、卑惵（表現為自卑，愧疚，疑慮）、憂思病、怒病、悲症、恐症、驚症等都是從病患的自我情感、覺知和感受出發定義病名。因此，凡以神志異常為表現的病證皆可納入神志病的範疇。比如，癲病、狂病、鬱病、臟躁、不寐、夢遊等屬於神志病；女性各個生理期（經期、孕產期、更年期）前後出現的心悸、多夢、健忘、憂鬱等神志異常也屬於神志病；還有男性遺精、早洩、縮陽等病症也屬於神志病。從臨床症狀上看，神志病基本涵蓋了現代醫學中各種獨立的精神疾病及心理疾病，如精神分裂症、抑鬱症、焦慮症、植物神經功能紊亂、癔病等。

很多人誤解神志病患者，認為他們感知錯亂，神情恍惚，很怪異。然而，在中醫師看來，這些病患都是聰慧、感性、覺知敏銳的人士。我们只要通過運用傳統中醫藥方法的調理，再加上飲食起居配合，就可以達到陰陽調和，五臟平順，氣機調達的狀態，使他們對身體和環境的感知與認識恢復到一個相对平和的狀態。

[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]

文：香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床教授 黃 斌

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