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【浸大中醫@iM網欄】手腕上的腫瘤 「腱鞘囊腫」

名人薈萃 10:32 2021/01/22

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鄧小姐去年初發現右手腕背上有一個如荔枝核般大小的腫瘤，因手腕未曾受傷，又不痕不癢，故沒有理會，直至最近因工作需要長期使用電腦，感到右腕關節疼痛明顯，有時甚至麻痺，腫瘤亦比以前腫脹，心中便開始焦慮不安。

其實，鄧小姐不用太擔心，因為在手腕部的軟組腫瘤中，大部分都是良性的腫瘤，惡性的腫瘤很少。鄧小姐最後就診，經醫師檢查後確診為 「腱鞘囊腫」。

「腱鞘囊腫」在手腕部的軟組腫瘤中大概就佔了50-70％，多見於青壯年，女性患者約是男性的3倍，除了在手腕背側常見之外，也會出現在腕部大拇指側及手部掌指關節、足踝部等處。

「腱鞘囊腫」怎樣形成？

我們的手腕、足踝關節處有許多的細小的肌腱，支配著手腕指、足踝趾的靈敏動作，肌腱的外層就被腱鞘包圍保護，腱鞘內含有淡黃色的黏稠液體，具有潤滑的作用，可使肌腱在腱鞘內流利的滑動。當腱鞘受損，這些潤滑液漏了出來，就可能會慢慢的累積成一個球狀囊腫，叫做「腱鞘囊腫」，中醫又稱「筋瘤」。

「腱鞘囊腫」的形成與個人體質，及平常工作或活動狀況有很大的關係。

若日常工作需手腕進行重複性動作，肌腱在腱鞘中便可能過度頻繁滑動，導致腱鞘局部受傷、及慢性勞損，最常見的情況是長期使用電腦、或經常進行手腕轉動的運動，如網球、高爾夫、桌球、保齡球等，亦會發生在裁縫、廚師等需頻繁使用手腕關節的職業上。除此之外，關節囊周圍組織退化，及外傷，亦會使腱鞘受傷出現囊腫。

中醫認為「腱鞘囊腫」的患者，體質多屬氣血虛弱、肝腎不足或氣滯血瘀，再加上手腕局部外傷或慢性勞損導致筋膜受傷，筋脈凝滯，水液積聚於骨節筋膜之間形成囊腫。

在治療方面，最常見的方法是用針頭將囊腫液體吸出，但這個方法的缺點是有一半以上機會復發，另一個方法是進行手術一併移除囊腫的根部，以減少復發機會。

中醫則利用針灸圍刺囊腫，或配合艾灸，拔針後，用手按壓，讓囊腫內液體由身體吸收，再因應體質需要，配合活血化瘀、補養氣血、疏經活絡等中藥內服調理，便可進一步鞏固療效，避免復發。

當然無論最後以什麼方法治療都好，無人會願意受皮肉之苦，最好的方法是防病於未然。

其實，通常在起病初期，小而無痛的腱鞘囊腫在局部休息一段時間後是有可能自行消退的。但在囊腫出現後，患者仍沒讓患處關節得到休息，放任不顧，腱鞘囊腫便會慢慢日漸變大變硬，便會造成腱鞘囊腫壓迫關節，令手腕關節屈伸不流暢、手握力減少等功能障礙，在這個階段才接受治療，便需要更長時間才能康復了。

另外，由於腱鞘囊腫與重複性的動作有關，我們須留意日常工作中無意間的頻繁動作，當關節出現痠痛疲累時，便要有適量的休息，糾正工作姿勢、或以其他工具輔助，減少對關節所造成的傷害。

當你突然發現手腕等關節處出現腫塊時，不用驚慌，儘早求醫處理即可快速痊癒了。
 
[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]

文：香港浸會大學中醫藥學院臨床部項目主任  林蓓茵博士

作者_浸大中醫簡介：

簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

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撰文 : 香港浸會大學中醫藥學院臨床部項目主任  林蓓茵博士

欄名 : 浸大中醫

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