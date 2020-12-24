【聖誕節2020】聖誕老人幾時派禮物？小朋友可繼續check

2020年聖誕節將至，小朋友在聖誕節最關心的莫過於聖誕老人派禮物。北美航空防空司令部（NORAD）表示，會繼續以往聖誕節傳統，在平安夜追蹤聖誕老人派禮物的行蹤。但今年受疫情影響，基地接線生將會減少。在2018年聖誕節，美國總統特朗普曾協助接聽小孩來電。

今年是北美航空防空司令部，追蹤聖誕老人活動第65周年。現時官方已經啟動對聖誕老人的追蹤器，民眾可以在手機程式、官方網站或電話撥打1-877-Hi-NORAD，時刻查詢聖誕老人派禮物的最新動態。

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以往一般將會有過百名志願者，在一個位於科羅拉多州（Colorado）皮特森空軍基地（Peterson Air Force Base）的特別呼叫中心，接聽來自世界各地小朋友的電話。

今年為了減少疫情傳播風險，志願者的數目會比往年減少。若因此無法接通熱線電話，民眾會在電話中聽到，一段關於聖誕老人最新位置的錄音。

北美航空防空司令部表示，會在確保軍隊、軍人家屬和呼叫中心志願者安全的同時，追蹤聖誕老人行蹤。

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特朗普在2018年平安夜曾負責收聽小孩來電。他當時與一名致電查詢聖誕老人的7歲童對話，反問︰「你仍相信有聖誕老人？因為到了7歲，已經擲界吧？是嗎？」（Are you still a believer in Santa? Because at 7, it's marginal, right？）

追蹤聖誕老人行蹤活動，歷史可以追溯至1955年。當年因有報紙刊登廣告邀孩子與聖誕老人通電話，卻誤植NORAD的號碼，NORAD將錯就錯，自此年年接聽孩子來電，並公開模擬追蹤聖誕老人全球行蹤。

責任編輯：李俊儀