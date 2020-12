【聖誕節2020】聖誕老人幾時派禮物？小朋友可繼續check

2020年聖誕節將至,小朋友在聖誕節最關心的莫過於聖誕老人派禮物。北美航空防空司令部(NORAD)表示,會繼續以往聖誕節傳統,在平安夜追蹤聖誕老人派禮物的行蹤。但今年受疫情影響,基地接線生將會減少。在2018年聖誕節,美國總統特朗普曾協助接聽小孩來電。

今年是北美航空防空司令部,追蹤聖誕老人活動第65周年。現時官方已經啟動對聖誕老人的追蹤器,民眾可以在手機程式、官方網站或電話撥打1-877-Hi-NORAD,時刻查詢聖誕老人派禮物的最新動態。

以往一般將會有過百名志願者,在一個位於科羅拉多州(Colorado)皮特森空軍基地(Peterson Air Force Base)的特別呼叫中心,接聽來自世界各地小朋友的電話。

今年為了減少疫情傳播風險,志願者的數目會比往年減少。若因此無法接通熱線電話,民眾會在電話中聽到,一段關於聖誕老人最新位置的錄音。

北美航空防空司令部表示,會在確保軍隊、軍人家屬和呼叫中心志願者安全的同時,追蹤聖誕老人行蹤。

特朗普在2018年平安夜曾負責收聽小孩來電。他當時與一名致電查詢聖誕老人的7歲童對話,反問︰「你仍相信有聖誕老人?因為到了7歲,已經擲界吧?是嗎?」(Are you still a believer in Santa? Because at 7, it's marginal, right?)

追蹤聖誕老人行蹤活動,歷史可以追溯至1955年。當年因有報紙刊登廣告邀孩子與聖誕老人通電話,卻誤植NORAD的號碼,NORAD將錯就錯,自此年年接聽孩子來電,並公開模擬追蹤聖誕老人全球行蹤。

責任編輯:李俊儀