【變種病毒】傳現有疫苗無效 Moderna: 有效抵抗變種新冠病毒

美國疫苗生產商Moderna表示，其生產的疫苗可以有效抵抗英國早前發現的變種新冠病毒。

英國發現南非變種病毒株 過半國民需守第四級防疫令【下一頁】

英國近日公布發現變種新冠病毒株，即有傳聞指現有疫苗只是針對初代新冠病毒研發，對變種新冠病毒並無效用。Moderna隨後表示其疫苗能抵抗英國近日發現的多個變種新冠病毒株。Moderna指疫苗是根據年初第一波新冠病毒爆發時所得到的聚列數據，經動物及人類檢測後所研發，人類接種後能夠抵抗多個從初代變種出來的病毒。

英國變種新冠病毒 蔓延至亞洲及中東【下一頁】

發現的變種新冠病毒株，其傳播能力比現有新冠病毒更強。Moderna指，將會再為疫苗進行測試，確保疫苗能在變種新冠病毒株下發揮最大效用。

Moderna疫苗早前獲美國批准後，再獲加拿大23日宣布批准使用。首批共16.8萬劑疫苗料於兩日内運抵加拿大。

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