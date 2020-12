【聖誕節2020】福西稱聖誕老人已打疫苗 叫小朋友放心

聖誕節假期將近,不少小朋友期待獲聖誕老人在聖誕節送贈聖誕禮物。但有小朋友擔心聖誕老人會染疫,無法於聖誕節收到聖誕禮物。美國傳染病專家福西就叫一班小朋友可安心過聖誕節,因他在聖誕節前已前往北極,親自為聖誕老人接種新冠疫苗,確保聖誕老人可於聖誕節如常工作。

福西(Anthony Fauci)早前以視像形式,出席美媒CNN舉辦的防疫親子大會活動。會上一名6歲男童帕克斯頓(Paxton)詢問福西,聖誕老人在新冠肺炎疫情期間會否去拜訪他,又擔心聖誕老人因疫情無法靠近其他人的家甚至是馴鹿。

福西就幽默地回答:

我去了那裡(北極)親自為聖誕老人接種疫苗。我更檢查了他的免疫力,他的狀況良好。

(I went there and I vaccinated Santa Claus myself. I measured his level of immunity, and he is good to go.)