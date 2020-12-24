【聖誕節2020】福西稱聖誕老人已打疫苗 叫小朋友放心

▲ 專家福西叫小朋友安心過聖誕節，稱他已為聖誕老人接種新冠疫苗。

聖誕節假期將近，不少小朋友期待獲聖誕老人在聖誕節送贈聖誕禮物。但有小朋友擔心聖誕老人會染疫，無法於聖誕節收到聖誕禮物。美國傳染病專家福西就叫一班小朋友可安心過聖誕節，因他在聖誕節前已前往北極，親自為聖誕老人接種新冠疫苗，確保聖誕老人可於聖誕節如常工作。

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福西（Anthony Fauci）早前以視像形式，出席美媒CNN舉辦的防疫親子大會活動。會上一名6歲男童帕克斯頓（Paxton）詢問福西，聖誕老人在新冠肺炎疫情期間會否去拜訪他，又擔心聖誕老人因疫情無法靠近其他人的家甚至是馴鹿。

福西就幽默地回答：

我去了那裡（北極）親自為聖誕老人接種疫苗。我更檢查了他的免疫力，他的狀況良好。 （I went there and I vaccinated Santa Claus myself. I measured his level of immunity, and he is good to go.）

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但有趣的是，福西未有透露自己究竟是為聖誕老人接種輝瑞（Pfizer）抑或Moderna研發的新冠疫苗。

另外，美國佐治亞州早前有兩名聖誕老人確診。兩名聖誕老人於本月10日舉行的聖誕活動當中，曾與50名小童合照。

責任編輯：鄭錦玲