【Kawaii生活百貨@iM網欄】聖誕快樂 願2021年娛樂圈重回正軌掀新章

聖誕快樂！你我他今年齊齊過不一樣的聖誕節和跨年！祝大家聖誕快樂，2021生活重回正軌不用限聚！

從前娛樂圈這些日子都特別忙碌，每年踏入6月份客就會開始要我交建議書，安排聖誕和跨年活動的宣傳，希望趁着大消費的日子，產品就增加生意額，而商場就增加入場人數。但是在今年5月開始到現在有不同的限聚令，又關門又四人限聚、二人限聚，影響整個生態圈。沒有人群聚集，以致出現在網上平台娛樂購物的報復性激增。

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除了香港，外地也一樣，回想去年聖誕節我便在馬來西亞，當地華人電視台舉辦華裔小姐選舉，我協助找評審和主持。現時馬來西亞的疫情比我們嚴峻，他們前陣子晚上8點後就不能上街，每天只能兩個人去買日常用品，現在好了一些，晚上12點後不能外出。

因前陣子外勞宿舍感染數字激增，連帶抗疫安排加辣。聽他們電視台的高層說，他們沒有香港電視台還有那麼多記者招待會和製作，他們都是要安排彈性上班，新聞部同事一定要上班，其他製作部的同事一星期只能安排數天上班，人數也有規定。他們現在的節目，暫時用一些外購節目，自家製的都要延遲，電視廣告客戶也少了預算。

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幸好，他們前年開始搞網上平台，去年開始有網上電視劇，今年疫情網上電視台觀眾數字都有激增，總算在暗淡環境下帶來曙光。另外，其實這兩年馬來西亞的網紅愈來愈流行和持續增加，有些電視台藝人甚至辭掉工作，轉型做網紅也有不錯成績。

香港這年也是一樣，很多藝人都開Live賣東西介紹產品，還有開音樂會等等！個個都變成網上購物，網上娛樂。生態環境因疫情而加快改變，將來商場還會有活動舉辦嗎？跨年還需要在外面一起倒數嗎？

期待2021年人們改變過後，娛樂圈有一個不一樣的新景象。



Merry Christmas ！

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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