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英國發現南非變種病毒株 過半國民需守第四級防疫令

環球政經 15:52 2020/12/24

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英國新冠疫情持續嚴峻，近日更於境內發現變種新冠病毒株，英國政府於26日將更多境內地區的防疫級別升至最高的第四級。

英國變種新冠病毒 蔓延至亞洲及中東下一頁

英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock) 表示，英國日前在境內發現源自南非的新變種病毒株，傳播力比同樣出現在英國的新病毒株更強。為遏制變種病毒於全國擴散，將於26日Boxing Day擴大防疫限制，提高多個地區包括薩塞克斯郡（Sussex）、牛津郡（Oxfordshire）及薩福克郡（Suffolk）的防疫級別至第四級。

【新冠肺炎】傳播速度更快　英國現南非新變種病毒確診案　下一頁

被納入第四級居家的民眾，均需留在家中，亦禁止與非家庭成員於室内或戶外場所聚會，非必須的商店亦需要關閉。

布里斯托（Bristol）、格洛斯特郡（Gloucestershire）及斯溫登（Swindon）等均維持第3級別警示，即禁止賭場、酒吧、健身室等營業; 民眾亦不能離開所屬區域外遊; 學校、辦公室、商店可以繼續開放。

運輸大臣夏博思(Grant Shapps)又表示，自星期四早上九時起，停止南非航班到英國。

連同較早前已經列入各防疫級別的地區計，英國將有超過一半人口（3430萬人）需遵守第4級別措施；近4成人口（2470萬人）需遵守第3級別措施。

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撰文 : 林展鋒

英國 疫情 南非

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