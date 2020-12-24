英媒再度關注已故預言家言論 Baba Vanga ：「看見強大的龍」

之前「印度神童」 阿南德預言從12月20日至28日，當木星接近土星之際，會有新的災情發生，結果英國新發現新型冠狀病毒出現變異，而不少人更加相信這正是阿南德口中的新災難。不過有些網民則認為這只是巧合，不應需要過分追捧這位印度神童，畢竟這也可能是「對號入座」效應。

預言2020出現新冠肺炎 印度神童：「疫苗將不會終結新冠肺炎 」：【下一頁】

這邊廂印度神童成為近期「網絡大紅人」，另一邊廂保加利亞已故失明女預言家萬加（Baba Vanga）去世前的預言再受到關注，相關外媒都有報道。

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根據英媒報道，萬加生前曾説過看見一條強大的龍會控制人類，同時指那3個巨人會團結一致，部分人擁有紅色的貨幣，她又指看見很多100、5和多個零。」不少人推敲，萬加口中的「龍」是指中國，而「3個巨人」可能是指中國、印度和俄羅斯，而「紅色的錢」有可能是中國100元人民幣和俄羅斯的5000盧布鈔票，不過預言始終非精密科學，真的不應盡信。

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責任編輯：翁嘉陽