  • 21°C
香港時間 : 20201224日 (四) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英媒再度關注已故預言家言論 Baba Vanga ：「看見強大的龍」

環球政經 17:00 2020/12/24

分享：

之前「印度神童」 阿南德預言從12月20日至28日，當木星接近土星之際，會有新的災情發生，結果英國新發現新型冠狀病毒出現變異，而不少人更加相信這正是阿南德口中的新災難。不過有些網民則認為這只是巧合，不應需要過分追捧這位印度神童，畢竟這也可能是「對號入座」效應。

預言2020出現新冠肺炎 印度神童：「疫苗將不會終結新冠肺炎 」：【下一頁

這邊廂印度神童成為近期「網絡大紅人」，另一邊廂保加利亞已故失明女預言家萬加（Baba Vanga）去世前的預言再受到關注，相關外媒都有報道。

【美股分析】新債王岡拉克預言 美股18個月內崩盤：【下一頁

根據英媒報道，萬加生前曾説過看見一條強大的龍會控制人類，同時指那3個巨人會團結一致，部分人擁有紅色的貨幣，她又指看見很多100、5和多個零。」不少人推敲，萬加口中的「龍」是指中國，而「3個巨人」可能是指中國、印度和俄羅斯，而「紅色的錢」有可能是中國100元人民幣和俄羅斯的5000盧布鈔票，不過預言始終非精密科學，真的不應盡信。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

保加利亞 木星 土星

下一篇文章

【大行點睇】再多一間睇好　中金指將專注成熟製程技術　維持中芯「跑贏行業」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓