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外媒曝三星Galaxy S21定價　料最平8千元入手

科技 17:30 2020/12/24

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外媒《Winfuture》最新透露三星新旗艦手機Galaxy S21 系列的歐洲零售價格，估計比上代便宜逾千港元！

近日有關三星新旗艦手機Galaxy S21 系列的消息不斷，繼日前有Galaxy S21影片及配色選擇曝光後，外媒《Winfuture》再透露歐洲的零售價格，估計比上代便宜逾千港元！

消息指，Galaxy S21的128GB版本將售849歐元（約8,036港元），比同規格的S20便宜150 歐元（約1,419港元）； 256GB版本則售 899 歐元（約8,510港元）。另傳 S21 將不會提供記憶卡插槽，並可能採用塑膠外殼設計。

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Galaxy S21＋的128GB版則為 1049 歐元（約9,930港元），比S20＋便宜50 歐元（約473港元），256GB 版為1,099歐元（約10,402港元）。 

而最高規格的 Galaxy S21 Ultra 128GB版則是維持 1,349 歐元（約12,767港元）的售價，並會額外提供 256GB、512GB 版本，分別為 1,399、1,529 歐元（約13,243、14,470港元），最大容量機款小幅度降低 20 歐元（約189港元）。

【5G手機】三星擬明年推出多款中低階新機　搶攻5G市場

責任編輯：張寶燕

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