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【可持續發展】新世界初創加速計劃Impact Kommons　六成本地初創入圍第二輪

股市 16:41 2020/12/24

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入選初創企業Rice Robotics的小型機械人已於 K11 Atelier辦公大樓試用。

新世界發展 （00017） 宣佈，旗下全亞洲首個以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為藍本的初創企業加速計劃Impact Kommons展開第二輪，共有15間初創企業入圍六成為本地企業。其中，有入選初創的產品有效加強防疫抗疫的措施，並已獲新世界旗下的物業採用。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，新階段的Impact Kommons匯聚來自中外的Green Tech創業家，以聯合國可持續發展目標為藍本，與集團的業務結合，體現集團「創造共享價值」（Creating Shared Value – CSV）的企業精神。

Impact Kommons由新世界發展成立，為亞洲首個以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為藍本的加速計劃。第二輪計劃有來自30個不同國家及地區的初創企業申請，最終15間憑藉其方案的獨特性脫穎而出。獲選企業當中有九間為本地初創，其餘則來自以外色列、馬來西亞、比利時等不同地區。

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編輯：陳韻妍
 

香港股票 可持續發展 鄭志剛 新世界發展（00017） 新世界

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